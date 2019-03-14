WhatsApp, Facebook ve Instagram aynı anda çöktü
Dünyayı birbirine bağlayan önde gelen sosyal medya platformlarından WhatsApp, Facebook ve Instagram, dün akşam saatlerinde eş zamanlı olarak çöktü. Dünya genelinde yoğun olarak hissedilen erişim sorunu bu sabah saatlerinde dünyanın pek çok yerinde halen devam ediyor.
WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu büyüyor. 15 saati aşkın bir süredir yaşanan sorun üzerinde çalıştığı duyuran Facebook, halen sorunu tam olarak çözebilmiş değil. WhatsApp'ta kullanıcılar fotoğraf veya video göndermek istediklerinde bunu başaramazken, Instagram'da da fotoğraf görüntülemek isteyenler sorun yaşadı.
Bir diğer önemli nokta ise WhatsApp'ta atılan ve karşı tarafa ulaşmayan mesajların sorunun çözüldüğü Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde bu sabah saatlerinde kendi kendine gönderilmeye başlaması. Gece yarısı atılan mesajlarla uyanan kullanıcılar bunun şaşkınlığını yaşarken, benzer şekilde Instagram'da dün akşam saatlerinde paylaşılan ama gönderilemeyen hikayelerin kendi kendine bu sabah saatlerinde paylaşıldığı dikkat çekti.
Yaşanan erişim sorununu yakından takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildiren Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.
Sosyal medya mecralarına yaşanan erişim sorununu harita üzerinde gözler önüne seren Down Detector internet sitesinin paylaştığı canlı haritada sorunun dünyanın pek çok bölgesinde halen sürdüğü, Türkiye'de ise şimdilik bir sorun yaşanmadığı dikkat çekiyor.
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