WhatsApp engel kaldırma nasıl yapılıyor?
Anlık çevrimiçi sohbet uygulamaları arasında önemli bir konuma sahip olan WhatsApp'ta bir kişi önceden engellediniz ve şimdi de kaldırmak istiyorsunuz. Ne mi yapacaksınız? İşte detaylar...
WhatsApp üzerinde istediğiniz kişiyi engelleyebilir ve o kişiden gelen mesajları görmeyebilirsiniz. WhatsApp'ta bir kişiyi engellemek içinse; öncelikle ayarlar bölümüne gidin ve oradan da hesap seçeneğine dokunun. Ardından gizlilik bölümüyle işlemi devam ettirin.
Karşınıza çıkan engellenen kişiler bölümünden engellediğiniz kişileri görebilir ve o listeye yeni bir kişi daha ekleyebilirsiniz. Diyelim ki engellediğiniz bir kişinin engelini kaldırmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit:
- Öncelikle "Ayarlar" bölümüne gidin.
- Ardından "Hesap" seçeneğine dokunun.
- Sonrasında "Gizlilik" bölümüyle işleminize devam edin.
- Karşınıza çıkan "Engellenen Kişiler" bölümünden engellediğiniz kişileri görebilir ve oradan istediğiniz kişinin engelini kaldırabilirsiniz.
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