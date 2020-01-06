WhatsApp daha çok para istiyor, reklamlar resmen başlıyor

1 milyar aktif kullanıcısı ile birlikte dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaptığı gibi reklam modelini geliştirmek istiyor. WhatsApp'a geçtiğimiz aylarda gelen durum özelliği yani kullanıcıların WhatsApp üzerinden hikaye paylaşabilme özelliği her ne kadar ilgi görmemiş olsa da, şirket bu bölümü daha aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre WhatsApp'ın reklamları göstereceği bölüm de bu hikayeler kısmı olacak.



Diğer bir deyişle WhatsApp'ta arkadaşlarınızın paylaştığı hikayeleri dolaşırken araya reklam girecek ve şirket bu şekilde yeni bir gelir modeli yaratmış olacak. Facebook, bunu uzun süredir Instagram üzerinden uyguluyor.



WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana kâr amacı gütmeyen bir platform olduğu bilinirken, uygulama reklam modeline geçilmesi ise oldukça ilginç bir gelişme.



Reklamların ne zaman oynamaya başlayacağı ise henüz belli değil.



