WhatsApp çöktü mü? WhatsApp Web çalışıyor mu?

WhatsApp çöktü ibaresi şu dakikalarda pek çok kullanıcının gündemini oluşturuyor. Sosyal medyada WhatsApp çöktü mü sorusuna cevap arayan birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, WhatsApp çalışmıyor mu? İşte, WhatsApp çöktü uyarısına yönelik bazı bilgiler

WhatsApp'ın çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun cihaz bazlı yaşandığı düşünülüyor.