WhatsApp çöktü mü? WhatsApp Web çalışıyor mu?
WhatsApp çöktü mü sorusu, öğle saatlerinde başlayan ve bazı kullanıcıları doğrudan etkileyen problem dolayısıyla merakla araştırılıyor. Sorunun WhatsApp Web üzerinde de yaşandığı bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlarda görülebiliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü ve Whatsapp Web çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
WhatsApp çöktü ibaresi şu dakikalarda pek çok kullanıcının gündemini oluşturuyor. Sosyal medyada WhatsApp çöktü mü sorusuna cevap arayan birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, WhatsApp çalışmıyor mu? İşte, WhatsApp çöktü uyarısına yönelik bazı bilgiler
WhatsApp'ın çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun cihaz bazlı yaşandığı düşünülüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle