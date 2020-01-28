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Teknoloji
Haber Giriş: 28.01.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp Web çalışıyor mu?

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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp Web çalışıyor mu?

WhatsApp çöktü mü sorusu, öğle saatlerinde başlayan ve bazı kullanıcıları doğrudan etkileyen problem dolayısıyla merakla araştırılıyor. Sorunun WhatsApp Web üzerinde de yaşandığı bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlarda görülebiliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü ve Whatsapp Web çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

WhatsApp çöktü ibaresi şu dakikalarda pek çok kullanıcının gündemini oluşturuyor. Sosyal medyada WhatsApp çöktü mü sorusuna cevap arayan birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, WhatsApp çalışmıyor mu? İşte, WhatsApp çöktü uyarısına yönelik bazı bilgiler

WhatsApp'ın çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun cihaz bazlı yaşandığı düşünülüyor.

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