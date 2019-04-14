WhatsApp neden açılmıyor, çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelir?
WhatsApp neden açılmıyor, çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelir? Günün en çok sorulan soruları oldu. Uygulamaya girmeye çalışanlar saatlerce mesaj gönderemedi ya da alamadı. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşandı. WhatsApp neden açılmadı?
WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar saatlerce mesaj ya da fotoğraf gönderemedi. Yaşanan sorunun teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı sanılırken WhatsApp'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. WhatsApp'la birlikte Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarptı.
Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.
WhatsApp'ın erişim haritasına bakıldığında sorunun ağırlıklı olarak Avrupa'yı etkilediği görüldü.
WHATSAPP ÇÖKÜYOR, RAKİP UYGULAMALAR KAZANIYOR
WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı saatler iletişim sıkıntısı yaşayan kullanıcıların Telegram başta olmak üzere diğer sohbet uygulamalarını telefonlarına indirdikleri dikkat çekerken, Telegram'ın geçtiğimiz haftalarda erişim sorunu yaşayan ve saatlerce kendine gelemeyen WhatsApp sayesinde 3 milyon yeni abone kazandığı ortaya çıkmıştı.
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