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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.07.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf indirme başarısız sorunu yaşanıyor!

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Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf indirme başarısız sorunu yaşanıyor!

Whatsapp çöktü mü sorusu, yaşanan sorun sonrasında birçok kullanıcının araştırdığı konu oldu. Fotoğraf indirme problemi yaşayan binlerce kullanıcı, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Peki, Whatsapp'ta fotoraf indirme başarısız sorununun kaynağı nedir? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp'ta dönem dönem yaşanan erişim sorunu gün içerisinde araştırılan konu oldu. Fotoğraf indirme başarısız sorunu ile karşılaşan Whatsapp kulanıcıları, konuyla ilgili internet üzerinden Whatsapp çöktü mü sorgusu ile araştırmalarına başladı.

Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok ancak problemin CDN kaynaklı olduğu düşünlüyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI KONUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya kullanıcıları Whatsapp'ın çökme durumu ile ilgili paylaşımlarını gerçekleştirdi. İşte, o paylaşımlar;

@Gamizszz
Olum whatsApp senin bizimle sorunun ne ya

@tekelmavvisii
Yemin ederim bu whatsapp'ın benden bi farkı yok sürekli çöküyor.

@cemden
aylardır beklediğim fotoğraf sonunda geldi ve o sırada whatsapp çöktü hiç bi image indirilemiyor. bu bu bu nasıl bişey

@mertcangokgoz
Facebook, Instagram ve Whatsapp üçlemesinde her zamanki gibi CDN problemi başladı panik etmeyin...

@viskicicek
whatsapp da medya gönderiliyor fakat indirilemiyor.

@mrbulduk
Whatsapp ve Instagram da fotoğraf alıp göndermekle sorun yaşayanlar ??

@_OceanWind
Instagram ve Whatsapp yine çöktü. Gönderi paylaşılamıyor ve video/ses kaydı gönderilemiyor.

@mervedemir9292
Cümleten çöktük yine insta wp twt 🤘🏼🤘🏼🤘🏼 #instagram #Twitter #WhatsApp

@cakdinn
An itibariyle WhatsApp ve Instagram üzerinden fotoğraf gönderme hizmeti çökmüştür. Yaşasın Twitter!

CDN NEDİR?

Content delivery network (CDN) (Türkçe: İçerik dağıtım ağı), internet üzerindeki birçok veri merkezinde bulunan dağınık ve geniş bir sunucu sistemidir.

CDN'nin amacı kesintisiz bir şekilde yüksek performans ile son kullanıcılara içerik sunmaktır. İçerik dağıtım ağları (CDN) günümüzde web içeriklerinin (metin, grafik ve komut), indirilebilir içeriklerin (medya dosyaları, yazılım, belgeler), uygulamaların (e-ticaret, portallar), canlı video yayınlarının (live streaming media), talep üzerine sunulan videoların (on-demand streaming media) ve sosyal ağların da dâhil olduğu internet içeriğinin büyük bir kısmını sunmaktadır.

Medya şirketleri ve e-ticaret firmaları gibi içerik sağlayıcılar içeriklerini izleyici kitlelerine ulaştırması için CDN operatörlerinden profesyonel hizmet satın alırlar. CDN’ler ise internet servis sağlayıcıları (ISS), taşıyıcılar ile sunucularını barındıran veri merkezlerinden hizmet satın alırlar. Daha iyi performans ve daha kesintisiz erişimin yanı sıra, CDN’ler içerik sağlayıcının kendi altyapısı üzerindeki yükü aldığı ve doğrudan kendisi sunduğu için içerik sağlayıcının maliyetten tasarruf etmesini de sağlayabilmektedir.

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