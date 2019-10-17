Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ne zaman düzelir?
Whatsapp çöktü mü soruları, popüler anlık mesajlaşma uygulamasından mesaj alamayan ya da gönderilerini sağlayamayan vatandaşların araştırdığı husus oldu. Twitter üzerinden birçok kullanıcının cevap aradığı Whatsapp çöktü mü sorusuna yönelik yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Whatsapp çöktü mü?
Whatsapp çöktü mü konusunda detayları merak eden vatandaşlar internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Resmi kaynaklardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Web Whatsapp üzerinden devam eden sorunun, anlık bir server hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.
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