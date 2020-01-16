WhatsApp çalıştıramayan telefonlarda WhatsApp'ı kullanmanın yolu

WhatsApp, bu yıl başından itibaren iOS 7 ve öncesi sürümün kurulu olduğu iPhone'larda, Android 2.3.7 ve önceki sürümün bulunduğu telefonlarda ve Windows Mobile işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonlarda artık çalışmıyor. Büyük bir kitleyi ilgilendiren sorun olmasa da, bazı kullanıcılar ısrarla eski telefonlarını kullanmayı sürdürüyor; ancak WhatsApp dahil birçok uygulama bu telefon modellerine desteğini çekmiş durumda.



Artık SMS'in yerini iyiden iyiye alan WhatsApp'ın olmadığı bir telefon ise kullanıcılar için sıkıntı kaynağı. Peki WhatsApp desteği sona eren bir telefonda WhatsApp'ı kullanabilmenin bir yolu var mı? Cevabımız hem evet, hem hayır. Evet, çünkü WhatsApp Web sayesinde telefonunuzdaki QR kodunu okutarak hattınızı bilgisayar başında rahatça kullanabiliyorsunuz. Hayır, çünkü telefonda WhatsApp'ı çalıştıramıyorsunuz; bu işlem sadece WhatsApp Web üzerinden erişimi mümkün kılıyor.



Ayrıca WhatsApp'a erişim sağladığını iddia eden üçüncü parti uygulamalarda kesinlikle güvenilmemesi gerekiyor. Bu noktada kullanıcıların WhatsApp gizliliğine önem vermesi ve konuşma kayıtlarının çalınmaması adına lisanslı uygulamayı kullanması önemli.



