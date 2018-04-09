WhatsApp Business Windows'lu telefonlara geliyor
WhatsApp'ın, işletmecilerin çalışanları ve müşterileri ile aralarında daha kolay iletişim kurması için hazırladığı WhatsApp Business uygulaması Windows 10 Mobile'e gelebilir.
WhatsApp'ın bu uygulamasındaki hesaplarda bir rozet bulunuyor. Bu rozet sayesinde Business hesapları diğer hesaplardan ayrılıyor. Ayrıca bu hesaplarda, e-posta, internet sitesi, konum, iş kategorisi gibi bilgileri de profilinize ekleyebiliyorsunuz.
WhatsApp Business uygulaması şuan sadece Android işletim sisteminde bulunuyor. Ancak son sızdırılan görselde uygulamanın Windows 10 Mobile sürümünün geliştirildiği görülüyor. Bu geliştirilen sürümde WhatsApp'ın koyu bir tonda arayüzü olduğunu gözüküyor.
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