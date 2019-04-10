WhatsApp Business Türkiye'ye geldi
WhatsApp, 4 Nisan tarihinde iOS cihazlar için WhatsApp Business uygulamasını yayınlamıştı. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunuldu.
WhatsApp'ın küçük işletme sahiplerine özel olarak geliştirdiği WhatsApp Business sürümü, ilk olarak 2018 yılı başında Android cihazlar için duyuruldu. Daha sonra masaüstü sistemler için de yayınlanan uygulama, 4 Nisan tarihinde iOS cihazlar için de gelmiş fakat Türkiye'de kullanıma sunulmamıştı. Bugün itibariyle ülkemizde WhatsApp Business kullanılabilecek.
WhatsApp Business, standart WhatsApp uygulamasına oldukça benzer bir yapıda. Ancak bu uygulamanın en önemli farkı mesajları otomatik hale getirmek, sıralamak ve elbette hızlı yanıt verebilmek için çeşitli ek araçlar sağlayabilmek. WhatsApp geçtiğimiz hafta “Bugün iOS için WhatsApp Business uygulamasını sizlere sunuyoruz.” açıklamasını yaparak iOS kullanıcıları için müjdeyi vermişti.
Yayınlandığı süreden bu yana kullanıcılardan olumlu geri dönüş alan WhatsApp Business uygulaması bugün itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunuldu. Uygulama, özellikle işletme sahipleri için iyi bir seçenek gibi gözüküyor.
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