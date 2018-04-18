WhatsApp Business nedir?
Facebook'un bir başka platformu olarak öne çıkan ve son zamanlarda adı sıkça duyulan WhatsApp Business nedir? Kullanıcılarına nasıl deneyim sunacak? İşte WhatsApp Business hakkında merak edilenler...
WhatsApp Business, Facebook'un yakın zamanda kullanıcılarına sunacağı başka bir uygulama. Şimdilerde adını sıkça duyduğumuz bu uygulamanın halen daha test süreci devam ediyor. Ayrıca, bu süreç kapsamında bazı kullanıcılara WhatsApp Business sunulmuş durumda.
Peki, WhatsApp Business nedir?
Adından da anlaşılacağı üzere bu uygulama daha çok şirket sahiplerine ve çalışanlarına hitap ediyor. Bu uygulamayla birlikte şirketler ve müşteriler arasında hızlı bir iletişim hedefleniyor. Ayrıca, kullanıcılar, hem şahsi WhatsApp hesaplarını hem de WhatsApp Business hesaplarını kontrol edebilecek. Anlayacağınız iki farklı işi yürütebileceğiniz iki farklı uygulama, tek bir cihazda kullanılabilecek.
Arayüz tasarımı noktasında herkesin kullandığı WhatsApp'a benzediği söylenen WhatsApp Business'ın logosu farklı olacak. Logo noktasında telefon ahizesi ikonu yerine "B" harfi seçilmiş durumda. İlk başlarda ücretsiz olarak kullanıcılarına hizmet verecek olan uygulama, "Otomatik Cevap" ve "İstatistik" gibi WhatsApp'ta olmayan özellikleri de sunacak. Otomatik Cevap özelliği kullanıcıların mesai dışı ve müsait olmadıkları durumda devreye giriyor ve şablon mesajlar otomatik olarak atılıyor. İstatistik özelliği de kullanıcılara alınan, gönderilen ve teslim edilen mesajları gösterecek. Son olarak, WhatsApp Business, Android kullanıcıları yayında ancak Apple Store'da yayınlanmış değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle