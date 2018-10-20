Whatsapp, bu mesajı atanlara bir bir ihtarname çekiyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsapp, bu mesajı atanlara bir bir ihtarname çekiyor!
GeriTeknoloji Whatsapp, bu mesajı atanlara bir bir ihtarname çekiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
20.10.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Whatsapp, bu mesajı atanlara bir bir ihtarname çekiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Whatsapp, bu mesajı atanlara bir bir ihtarname çekiyor!

WhatsApp şirketi, Brezilya'da devlet başkanı seçimine ilişkin yanlış bilgilendirme içeren mesaj yollanmasını önlemek için bazı firmalara ihtarnameler gönderdi.

Mesajlaşma hizmeti sunan şirket, iş adamlarının aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro'yu destekler nitelikteki yalan haberleri yayma kampanyasından kar elde ettiği yönündeki haberler üzerine Whatsapp üzerinden yanlış bilgilendirmeyle mücadele çerçevesinde ihtarnamelerin gönderildiğini duyurdu.

Şirketin, "yanlış bilgilendirme amaçlı kullanılmamaları için anormal davranış gösteren hesapları fark eden bir teknolojiden faydalandığı" belirtildi.

Brezilya'da seçim kampanyasının resmen başladığı ağustos ayından bu yana bloke edilen yüz binlerce hesabın bir kısmının ihtarname gönderilen şirketlere ait olduğu kaydedildi. 

Folha de S.Paulo gazetesi, Brezilya'da ikinci turu 28 Ekim'de yapılacak devlet başkanı seçiminden önceki hafta için toplu mesaj kampanyası planlandığını yazmıştı. 

Seçimin ilk turunu önde götüren aşırı sağcı aday Bolsonaro'nun rakibi Fernando Haddad, bu iddianın doğru olması durumunda yasa dışı kampanya faaliyetine gireceğini söylemiş ve yetkililerden konuyu soruşturmalarını talep etmişti. 

WhatsApp ihtarname gönderilen firmaları açıklamazken, Folha de S. Paulo gazetesinin haberinde toplu mesaj göndermek için para aldığı iddia edilen pazarlama şirketlerinin isimlerine yer verildi. 

Firmalar ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını, en güçlü rakibi solcu Haddad yüzde 29'unu almıştı. Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçimden önce yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleriyle tanınıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Whatsapp, bu mesajı atanlara bir bir ihtarname çekiyor!

Apple Watch Series 4 bugün Türkiye'de satışa çıkıyor

Huawei Mate 20 Pro mu Galaxy Note 9 mu?

4 kamerayla gelen Lenovo S5 Pro sahneye çıktı!