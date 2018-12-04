WhatsApp bir ülkeyi fena karıştırdı!

The Pownter Enstitüsü'nün Cuma günü yaptığı açıklamada, Facebook'un sahibi olduğu mesaj uygulaması Nijerya'daki seçimlerde yarışan adayların manipüle edilmiş fotoğraflarının yayılmasına araç oldu. Birçok yalan haber yerel dildeydi ve etnik sürtüşmeleri yansıtıyordu.

Politikacıların Nijerya'daki yarı-göçmen çobanların ve çiftçilerin hakkındaki görüşlerini çarpıtarak aktaran haberler, Poynter'a göre WhatsApp'ın aracısı olduğu yalan haberlerden biriydi. Bir diğer yalan haberde ise bir aday hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ABD'ye girişinin yasaklandığı öne sürülüyordu.

Bir Nieman Gazetecilik Laboratuvarı anketi ise yalan haberlerin ne kadar yayıldığı konusunda çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi: Nijeryalıların en az üçte biri söz konusu yalan haberleri en az bir kere paylaşarak yayılmasına katkıda bulunmuş olabileceklerini itiraf etti. Kuruma göre anketin yapıldığı Kenya ve Güney Afrika ile karşılaştırıldığında da Nijeryalıların basına olan güveni en düşük seviyede olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte Nijerya'daki yalan haberler genellikle mobil platformlar üzerinden yayılıyor ve bu haberler çoğunlukla bölgede hakim olan nefret söylemlerini ve şiddeti arttırıyor. Bu durumun en büyük yankıları ise bölgede yaygın olarak kadına karşı şiddet ve zenofobi olarak karşımıza çıkıyor.

Yalan haber dalgalarının Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak olan genel seçimlerin yaklaşması ile artması bekleniyor. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook ise henüz durum hakkında bir yorum yapmadı.

Nijerya, WhatsApp'ın aracısı olduğu yalan haber dalgalarından etkilenen tek ülke değil. Yakın zamanda Hindistan da WhatsApp üzerinden yayılan bir yalan haber sebebiyle lince uğrayan bir vatandaşın haberiyle çalkalanmıştı.