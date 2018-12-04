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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
chip.com.tr
04.12.2018 - 07:25, Son Güncelleme:

WhatsApp bir ülkeyi fena karıştırdı!

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WhatsApp bir ülkeyi fena karıştırdı!

Manipüle edilmiş fotoğraf ve diğer verilerin yayılmasına sıklıkla araç olmaktan kurtulamayan WhatsApp, bir başka ülkede daha karmaşaya neden oldu.

The Pownter Enstitüsü'nün Cuma günü yaptığı açıklamada, Facebook'un sahibi olduğu mesaj uygulaması Nijerya'daki seçimlerde yarışan adayların manipüle edilmiş fotoğraflarının yayılmasına araç oldu. Birçok yalan haber yerel dildeydi ve etnik sürtüşmeleri yansıtıyordu.

Politikacıların Nijerya'daki yarı-göçmen çobanların ve çiftçilerin hakkındaki görüşlerini çarpıtarak aktaran haberler, Poynter'a göre WhatsApp'ın aracısı olduğu yalan haberlerden biriydi. Bir diğer yalan haberde ise bir aday hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ABD'ye girişinin yasaklandığı öne sürülüyordu.

Bir Nieman Gazetecilik Laboratuvarı anketi ise yalan haberlerin ne kadar yayıldığı konusunda çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi: Nijeryalıların en az üçte biri söz konusu yalan haberleri en az bir kere paylaşarak yayılmasına katkıda bulunmuş olabileceklerini itiraf etti. Kuruma göre anketin yapıldığı Kenya ve Güney Afrika ile karşılaştırıldığında da Nijeryalıların basına olan güveni en düşük seviyede olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte Nijerya'daki yalan haberler genellikle mobil platformlar üzerinden yayılıyor ve bu haberler çoğunlukla bölgede hakim olan nefret söylemlerini ve şiddeti arttırıyor. Bu durumun en büyük yankıları ise bölgede yaygın olarak kadına karşı şiddet ve zenofobi olarak karşımıza çıkıyor.

Yalan haber dalgalarının Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak olan genel seçimlerin yaklaşması ile artması bekleniyor. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook ise henüz durum hakkında bir yorum yapmadı.

Nijerya, WhatsApp'ın aracısı olduğu yalan haber dalgalarından etkilenen tek ülke değil. Yakın zamanda Hindistan da WhatsApp üzerinden yayılan bir yalan haber sebebiyle lince uğrayan bir vatandaşın haberiyle çalkalanmıştı.

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