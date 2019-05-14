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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
14.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

WhatsApp, bir grup 'seçilmiş' kullanıcısının casus yazılımla hedef alındığını duyurdu

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WhatsApp, bir grup 'seçilmiş' kullanıcısının casus yazılımla hedef alındığını duyurdu

Bilgisayar korsanlarının, dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp üzerinden telefonlara casus yazılım yerleştirdiği ortaya çıktı.

Facebook'un sahibi olduğu, WhatsApp, konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve siber saldırının seçilmiş bir grup kullanıcıyı hedef aldığını duyurdu.

Şirket, saldırının arkasında "ileri seviyede bir siber aktörün" bulunduğunu da açıkladı.

İngiliz Financial Times gazetesine göre, siber saldırı, İsrailli bir güvenlik firması olan NSO Gruba ait bir yazılım ile gerçekleşti.

WhatsApp, Pazartesi günü yayınladığı çağrı ile 1.5 milyar kullanıcısından uygulamayı güncellemesini istedi.

Siber saldırının ilk kez bu ay başında farkedildiği belirtiliyor.

Güvenlik açığı nasıl kullanıldı?

Elde edilen bilgiye göre, siber saldırganlar, WhatsApp'ın sesli arama özelliğini kullanarak, hedef kişinin telefonu çaldırdı. Üstelik bu kişi aramaya yanıt vermemiş olsa bile, casus yazılım telefona yerleştirilebildi.

Financial Times gazetesindeki habere göre, bu kötü niyetli arama, hedef kişinin cihazındaki son gelen aramalar listesinden de silinebildi.

BBC'ye açıklama yapan WhatsApp yetkilileri, açığı ilk olarak, şirketin iç güvenlik uzmanlarının fark ettiğini ve aralarında ABD Adalet Bakanlığı'nın da olduğu kurumlarla bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Casus yazılım kime ait?

Yazılımın arkasındaki İsrailli NSO Grup, geçmişte "siber silah tüccarı" olarak anılmış bir şirket.

Şirketin Pegasus isimli yazılımı, hedef bir cihazdan, coğrafi konum, mikrofon ve kamera kayıtları gibi özel verileri elde edebilme özelliğine sahip.

İsrailli şirket, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "NSO teknolojisi, devlet kurumlarının kullanımına, yalnızca suç ve terör ile mücadele için yetkilendirilir" denildi.

Açıklamanın devamında da NSO'nun bu teknolojiyi kendisinin kullanmadığı, "çok sıkı lisanslama süreçleri sonrası güvenlik ve istihbarat kurumlarının, kullanımına verildiği" belirtildi.

Kimler hedef alındı?

WhatsApp, casus yazılım ile yapılan saldırıda kimlerin hedef alındığını belirleyebilmek için zaman gerektiğini açıkladı.

Mesajlaşma uygulamasının sahibi olan Facebook verilerine göre, WhatsApp'ın dünya üzerinde 1.5 milyar kullanıcısı bulunuyor.

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