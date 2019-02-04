WhatsApp artık sizi yüzünüzden tanıyacak!
WhatsApp kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı: iPhone sahipleri artık Face ID ya da Touch ID ile WhatsApp'a giriş yapacak; yapmadıklarında WhatsApp'a erişim mümkün olmayacak.
WhatsApp kullanan iPhone sahiplerini ilgilendiren bomba özellik nihayet aktif hale geldi. Kullanıcılar artık WhatsApp'ı açmak için parmak izini vermek ya da yüzünü Face ID ile taratmak zorunda. Aksi halde WhatsApp'a erişim mümkün olmayacak; böylece telefonun ekran kilidi açılmış olsa bile üçüncü kişiler WhatsApp'a erişemeyecek.
WhatsApp'ta bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip etmeniz gerekiyor. Sonrasında Ekran Kilidi seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli. Bu ayarı yapmanızla birlikte WhatsApp uygulamasını her açışınızda Face ID veya Tocuh ID ile giriş yapmanız istenecek.
WHATSAPP'TA EKRANA DÜŞEN MESAJLARI GİZLEMEYİ UNUTMAYIN
WhatsApp uygulamasının 2.19.20 sürümüyle bu yeni özelliği sizde deneyimleyebilirsiniz. Ancak gelen mesajlar için bildirim ön izleme özelliğini kapatmadıysanız, ekran kilidi özelliğini açmanıza rağmen mesajlarınız görülebilir. Tam anlamıyla gizlilik için bildirim ön izleme seçeneğini de kapatmanız gerekiyor.
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