WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak
Dünyanın bir numaralı sohbet uygulaması WhatsApp, değişen teknoloji ile birlikte artık bazı modellerde hizmet veremeyecek. Yapılan açıklama ile birlikte o modeller belli oldu. İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar...
Telefon üreticileri bir süre sonra cihazlarına güncelleme desteği vermiyor. Böylelikle güncelleme almayan telefonlar bazı mobil uygulamalarda çalışmıyor. Bu durum hakkında bir gelişme daha yaşandı ve WhatsApp desteklemeyen cihazlar belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre WhatsApp artık Android 2.3.5 ve iOS 7 sürümlerinden daha eski işletim sistemine sahip olan modellere Şubat 2020'den sonra destek vermeyecek. Windows Phone cihazlara verilen destek ise 2019 yılında tamamen kesilecek.
Bildiğiniz üzere bir dönem hızla düşeşe geçen Nokia ve BlackBerry telefonlar içinde WhatsApp desteği son bulmuştu.
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