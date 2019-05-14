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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.05.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak

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WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Dünyanın bir numaralı sohbet uygulaması WhatsApp, değişen teknoloji ile birlikte artık bazı modellerde hizmet veremeyecek. Yapılan açıklama ile birlikte o modeller belli oldu. İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar...

Telefon üreticileri bir süre sonra cihazlarına güncelleme desteği vermiyor. Böylelikle güncelleme almayan telefonlar bazı mobil uygulamalarda çalışmıyor. Bu durum hakkında bir gelişme daha yaşandı ve WhatsApp desteklemeyen cihazlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre WhatsApp artık Android 2.3.5 ve iOS 7 sürümlerinden daha eski işletim sistemine sahip olan modellere Şubat 2020'den sonra destek vermeyecek. Windows Phone cihazlara verilen destek ise 2019 yılında tamamen kesilecek.

Bildiğiniz üzere bir dönem hızla düşeşe geçen Nokia ve BlackBerry telefonlar içinde WhatsApp desteği son bulmuştu.

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