WhatsApp arşivi nasıl bulunur?
Anlık çevrimiçi sohbet uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta dilerseniz mesajlarınızı arşivleyebiliyorsunuz. Arşivlediğiniz dosyalar da arşiv bölümünde güvenli bir şekilde korunuyor. Peki, WhatsApp arşiv bölümü nerede? İşte detaylar...
WhatsApp'ta bir veya birden fazla sohbetini arşivleyebilirsiniz. Böylelikle sohbetler sayfanızda yer anlamında tasarruf da edebilirsiniz. Peki, bir dosya nasıl arşivlenir? Peki ya arşiv bölümü nerede?
- Sohbetler bölümünden arşivlemek istediğiniz sohbeti sağdan sola doğru hızlı bir şekilde kaydırın. Sağ tarafta karşınıza çıkan arşivle seçeneğinden o sohbeti arşivleyebilirsiniz.
- Arşivlenen dosyayı görmek içinse ekranı yukarı doğru ve hemen ardından aşağı doğru kaydırın.
- Karşınıza "Arşivlenmiş Sohbet" menüsü çıkacak.
- Oradan da arşivlenmiş sohbetlerinize ulaşabilirsiniz.
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