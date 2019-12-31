WhatsApp 2020 yılında önemli yenilikler sunacak

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Yeni yılda karşımıza çıkacak WhatsApp yeniliklerinden biri kullanıcıların, gönderdikleri mesajları istediği zaman silebilecekleri yeni bir özellik. "Mesajları Sil" özelliğiyle grup yöneticileri gruptaki mesajlar için belirli bir süre seçecek ve seçilen süre geçince, mesajlar otomatik olarak silinecek. Bu yeni özelliğin hem bireysel sohbetler hem de grup sohbetleri için kullanıma sunulması bekleniyordu. Fakat, ilk aşamada grup mesajlarıyla sınırlı olacağı iddia ediliyor. "Mesajları Sil" özelliği, grup sohbetlerinde, yöneticilerin eski mesajları ve sohbetleri daha rahat yönetmesine yardımcı olacak.

2020 yılında WhatsApp kullanıcılarının karşısına çıkacak diğer bir yenilik de karanlık mod. WhatsApp'ın uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliğinin kullanıma sunulacağı düşünülüyor. Bu özellik pil tasarrufu için oldukça önemli.

Ayrıca, iOS kullanıcıları için sessiz durum güncellemesini gizleme, açılış ekranı ve uygulamalarla ilgili birtakım değişiklikler sunacak yeni bir WhatsApp beta güncellemesi de test aşamasında.

Diğer önemli bir özellik ise fotoğraf araması. WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflar, Google'da aranabilecek.

Test aşamasında olan bu özelliklerin yeni yılın hangi döneminde kullanıcıların beğenisine sunulacağı henüz net değil.