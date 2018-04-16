WeWALK’a ABD’den Altın Edison Ödülü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.04.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

WeWALK’a ABD’den Altın Edison Ödülü

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WeWALK’a ABD’den Altın Edison Ödülü

Vestel ve Young Guru Academy’nin birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWALK, ABD’nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden olan Edison Ödülü’ne layık görüldü.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilen ve sergilendiği her fuarda büyük ilgi gören WeWALK, Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın’ ödüle layık görüldü. 11 Nisan’da New York’ta düzenlenen törende ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Emre Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şule Zorlu, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, YGA Proje Lideri Kürşat Ceylan birlikte aldı. 

1987'den beri verilen Edison Ödülleri, inovasyondaki inandırıcılığı sembolize ediyor. Edison Ödülleri, yeni ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama, insan merkezli tasarım ve inovasyon konularında mükemmelliği onurlandırmak için tasarlanmış uluslararası bir yarışma. Kazananlar, Kavram, Değer, Yayılım ve Etki kriterlerine göre ürün, hizmet, mükemmellik ve liderlikte ‘oyunu değiştiren’ler arasından seçiliyor.

2016 yılında, Vestel’in Erişilebilirlik Projesi kapsamında Young Guru Academy ile birlikte gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton’da doğan WeWALK, Vestel’in Ar-Ge ve üretim desteği ile hayata geçiyor. Engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanarak, telefonu kontrol etme imkânı da sunan WeWALK, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon, arama ve mesajlara cevap verme gibi çeşitli hizmetler alabilmesini sağlıyor. Haziran ayında satışa çıkması planlanan WeWALK, Vestel mağazaları ve vestel.com.tr’de 750-850 TL bandında bir fiyattan satışa sunulacak.

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