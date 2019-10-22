WeTransfer nedir, nasıl kullanılır?
Dünyanın önde gelen online dosya gönderme hizmeti WeTransfer, her geçen gün kullanıcısı sayısını arttırıyor. WeTransfer’in ana hizmet ücretsizdir ve premium hesaplar için daha fazla özellik mevcuttur. Peki, WeTransfer nedir, nasıl kullanılır?
WeTransfer, bulut tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket, Bas Beerens ve Nalden tarafından Amsterdam'da kuruldu. WeTransfer, kullanıcıların 2 GB'a kadar ücretsiz olarak dosyalarını Bulut'a yüklemelerini ve diledikleri kullanıcılara yollayabilmelerine olanak tanıyor. Böylece e-postaya sığmayan dosyaların kolayca gönderilmesi mümkün oluyor.
İlk adım olarak yapmanız gereken doğrudan WeTransfer’in kendi sayfasına giriş yapmak. Ana sayfanın sol tarafında yer alan “dosyalarınızı ekleyin” yazısının da yanında bulunduğu artı butonuna tıklayın ve WeTransfer ile göndermek istediğiniz dosyayı ekleyin. Aynı alanda kendinize ait bir e-mail adresinizi girmeniz isteniyor, gerekli bilgiyi girdikten sonra “aktar” düğmesine basın ve seçmiş olduğunuz dosyanın WeTransfer sunucularına yüklenmesini bekleyin. Yüklenme işlemi tamamlandığında indirme bağlantısının bulunduğu e-posta, belirtmiş olduğunuz e-posta adreslerine gönderilecek.
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