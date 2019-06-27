WeTransfer kullananlara çok kötü haber: Dosyalarınız meğer...
Dünyanın önde gelen online dosya gönderme hizmeti WeTransfer, bir skandala imza attı ve şirket, kullanıcıların dosyalarını 'yanlışlıkla' ilgisiz kullanıcılara yolladığını itiraf etti.
WeTransfer, kullanıcıların 2 GB'a kadar ücretsiz olarak dosyalarını Bulut'a yüklemelerini ve diledikleri kullanıcılara yollayabilmelerine olanak tanıyor. Böylece e-postaya sığmayan dosyaların kolayca gönderilmesi mümkün oluyor. WeTransfer elbette bu alanda yalnız değil ve pek çok şirket, bu yönde çözüm üretiyor. WeTransfer ise popüler isimlerinden biri. Ancak uygulamadan gelen bir itiraf işleri biraz karıştıracak gibi görünüyor; zira güvenlikle ilgili büyük bir skandal söz konusu.
WeTransfer'den yapılan açıklamaya göre şirket, 16 ve 17 Haziran'da kullanıcılara gönderdiği e-postada dosyaların yanlış kişilere ulaştırıldığını, sorunun kaynağını henüz bilmediğini ve araştırmayı sürdürdüğünü söyledi. Kullanıcılarına e-postayla bildirimde bulunmakla kalmayan WeTransfer, web sayfasında da bir güvenlik notu yayınladı. Buna göre sorundan etkilenenlerin sitedeki oturumları kapatıldı ve bazılarının parolası sıfırlandı. Sorunla ilgili olan dosya bağlantılarının da devre dışı bıraklığı belirtiliyor.
WeTransfer dahil bulut teknolojileri sunan şirketlerin güvenlik zafiyeti kullanıcılar için büyük bir probleme yol açabilir ve en hassas bilgiler ilgisiz kişilerin eline geçebilir. Bu nedenle kullanıcıların dosya gönderirken WinRar gibi dosya şifreleme programlarından faydalanması ve dosyalarını şifreleyerek yollaması çok daha makul görünüyor. Her ne kadar süreci uzatıyor olsa da, verilerin hassasiyeti arttığında bu önlemi almakta sonsuz fayda var.
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