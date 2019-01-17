Westworld yolun sonuna geldi: Kapatılıyor
Westworld dizisinin yoğun ilgi görmesiyle birlikte mobil oyunu ile de karşımıza çıkmıştı. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Westworld mobil oyununun erişime tamamen kapatılması kararı verildi.
Westworld'ün büyük ses getirmesinden sonra oyunun da kullanıcılara sunulması oyunu yayınlayan Warner Bros.'un başına iş açtı. Bethesda, izinsiz kod ihlalinin bulunduğunu öne sürerek oyunun yapımcısına dava açtı. Haliyle oyunun ömrü de uzun soluklu olamadı. Bethesda'ya göre Westworld oyunu tamamen kendilerine ait kodların kopyalanmasıyla oluşturulmuş ve üzerinde sadece ufak tasarımsal değişiklikler yapılmış. Şirket, haliyle telif haklarının çiğnendiğini düşünerek soluğu mahkemede aldı.
Mahkemeye sunulan söz konusu dosyada ihlal olduğu iddia edilen kodlar ve karakter parçaları eklenmiş. Ayrıca Fallout Shelter oyununda ilk dönemde mevcut olan bir hatanın bile aynen kopyalandığı ifade ediliyor.
Tüm bunların neticesinde ise Warner Bros. oyunu kapatmaya karar verdi. 16 Mart'ta kepenkleri indirecek olan Westworld oyununda sunuların fişi çekilecek ve uygulama mağazalarından da oyun kaldırılacak.
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