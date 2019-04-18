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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Western Digital'den e-spor için düğmeye bastı

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Western Digital'den e-spor için düğmeye bastı

Verilerin gelişmesi için gerekli ortamları sağlamayı hedefleyen Western Digital, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen lansmanda e-spor dünyasının yeni yüzü İstanbul Wild Cats’e sponsor olduğunu duyurdu.

Dijital oyun pazarı dünya genelinde hızlı bir şekilde büyürken Türkiye de bu duruma ayak uyduruyor. Oyun pazarı yeniliklere ve büyümeye açık, oyuna olan ilginin her geçen gün artması ile yatırımcıların bu sektörde yatırımlar yapması, pazar açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye’de ortalama 30 milyona yakın oyuncu bulunuyor ve oyun pazarı da önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edecek. Ayrıca dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün e-spora ilginin artarak devam edecek. Öyle ki dünya genelinde 2020 yılına kadar e-spor izleyicilerinin 300 milyon kişiye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de futboldan sonra ikinci en önemli spor konumuna ulaşan e-spor alanında, 15 binin üzerinde amatör takım ve bu takımların bünyesinde 60 binin üzerinde oyuncu bulunuyor.

Western Digital e-spor alanındaki oyuncuları destekleyeme devam edeceğini duyurdu. Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Arkın Balıkcıoğlu; "Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun sektörü büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Bu anlamda, biz de Western Digital olarak 2006’dan beri sponsoru olduğumuz HWA Gaming ile yeni oluşumları İstanbul Wild Cats çatısı altında beraberliğimize devam ediyoruz. Oyuncuların performanslarının en üst seviyede olabilmesi için depolama ürünlerinin de en üst segmentte olması gerekiyor.” dedi.

PC ve grafik teknolojilerindeki gelişmeler PC oyunlarını yeni zirvelere taşıyor. Günümüzde giderek artan sürükleyici ve duyarlı oyun içi deneyimlerden yararlanmak için, oyuncuların 100GB'ı aşan dosya boyutlarına yaklaşan bazı oyunlarla daha yüksek performans talepleri ve büyük dosya boyutları dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla mücadele etmeleri gerekiyor. Üst seviye aktarım hızları, kullanıcılara oyunlarına ve dosyalarına anında erişebilmelerini sağlayarak daha hızlı bir şekilde oyun aksiyonuna geri dönmelerini ve sistemin genel duyarlılığını artırmalarını da sağlıyor.

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