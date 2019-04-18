Western Digital'den e-spor için düğmeye bastı
Verilerin gelişmesi için gerekli ortamları sağlamayı hedefleyen Western Digital, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen lansmanda e-spor dünyasının yeni yüzü İstanbul Wild Cats’e sponsor olduğunu duyurdu.
Dijital oyun pazarı dünya genelinde hızlı bir şekilde büyürken Türkiye de bu duruma ayak uyduruyor. Oyun pazarı yeniliklere ve büyümeye açık, oyuna olan ilginin her geçen gün artması ile yatırımcıların bu sektörde yatırımlar yapması, pazar açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye’de ortalama 30 milyona yakın oyuncu bulunuyor ve oyun pazarı da önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edecek. Ayrıca dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün e-spora ilginin artarak devam edecek. Öyle ki dünya genelinde 2020 yılına kadar e-spor izleyicilerinin 300 milyon kişiye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de futboldan sonra ikinci en önemli spor konumuna ulaşan e-spor alanında, 15 binin üzerinde amatör takım ve bu takımların bünyesinde 60 binin üzerinde oyuncu bulunuyor.
Western Digital e-spor alanındaki oyuncuları destekleyeme devam edeceğini duyurdu. Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Arkın Balıkcıoğlu; "Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun sektörü büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Bu anlamda, biz de Western Digital olarak 2006’dan beri sponsoru olduğumuz HWA Gaming ile yeni oluşumları İstanbul Wild Cats çatısı altında beraberliğimize devam ediyoruz. Oyuncuların performanslarının en üst seviyede olabilmesi için depolama ürünlerinin de en üst segmentte olması gerekiyor.” dedi.
PC ve grafik teknolojilerindeki gelişmeler PC oyunlarını yeni zirvelere taşıyor. Günümüzde giderek artan sürükleyici ve duyarlı oyun içi deneyimlerden yararlanmak için, oyuncuların 100GB'ı aşan dosya boyutlarına yaklaşan bazı oyunlarla daha yüksek performans talepleri ve büyük dosya boyutları dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla mücadele etmeleri gerekiyor. Üst seviye aktarım hızları, kullanıcılara oyunlarına ve dosyalarına anında erişebilmelerini sağlayarak daha hızlı bir şekilde oyun aksiyonuna geri dönmelerini ve sistemin genel duyarlılığını artırmalarını da sağlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle