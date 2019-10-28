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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Western Digital, yeni seviye depolama çözümlerini duyurdu

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Western Digital, yeni seviye depolama çözümlerini duyurdu

Western Digital, NAS ortamlarını kullanan küçük kurumlar ve home ofisler için bir dizi özel amaca yönelik depolama çözümlerini tanıttı. Çözümler, karma bir NAS ortamındaki performansı ve önbellekleme yeteneklerini geliştiren ilk WD Red SSD'leri ve aynı zamanda WD Red ve WD Red Pro HDD için 14 TB’lık kapasite içeriyor.

Sanallaştırmanın artmasıyla birlikte 10GbE (10 Gigabit Ethernet) ağı ve daha yüksek bağlanabilirlik hızı modern NAS sistemlerinde temel ve standart bir özellik haline geliyor. Performans tıkanıklığını en aza indirmeye yardımcı olmak için, SSD hızları oldukça önemli.

Bu ortamların gereksinimlerini tam olarak karşılamak için, depolama cihazı dayanıklılığı, hızı ve kapasitesi oldukça rağbet görüyor. Western Digital’ın WD Red ürün portföyünün kanıtlanmış güvenilirliğini temel alan çözümler, son kullanıcı için sorunları kâra dönüştürmek için geliştirildi. WD Red SA500 SSD, bir NAS sisteminde önbellekleme çözümü olarak kullanıldığında, performans tıkanıklığını sınırlamaya yardımcı olurken, yeni daha yüksek kapasiteli WD Red ve WD Red Pro HDD'ler aynı NAS cihazında daha fazla depolama alanı sunuyor.

Western Digital İstemci Bilgi İşlemi Bölümü Kıdemli Direktörü Ziv Paz, “NAS sistemlerindeki performans artışı, daha kısa sürede daha fazla içeriğe dönüşebilir, böylece yaratıcılar veya küçük kurumlar üretimi, dolayısıyla potansiyel geliri artırmak için daha verimli çalışabilirler. WD Red portföyünde optimize edilmiş dayanıklılığın yanı sıra daha yüksek kapasiteler ile daha büyük dosyalar için yer açarken depolama bant genişliğinden kaynaklanan stresi de azaltıyoruz. Büyük projelerde çalışan yaratıcılar için de en yeni WD Red SSD çözümü, SSD'nin hem büyük hem de sık erişilen dosyalar için önbellekleme mekanizması olarak kullanılabileceği karma bir NAS ortamı sağlıyor” dedi.

Western Digital, yeni seviye depolama çözümlerini duyurdu


QNAP Genel Müdürü Meiji Chang da, “Western Digital ile çalışmanın, NAS sistemlerimiz için seçkin bir depolama sağlama konusunda giderek daha faydalı olduğu görüldü. Günümüzün WD Red SA500 SSD'sinin bir depolama veya önbellekleme çözümü olarak gelmesiyle birlikte müşterilerimiz, artık sistemlerimizdeki özel SSD yuvalarının tüm avantajını kullanabilir ve daha yüksek ağ transfer hızlarından ve uygunlaştırılmış dayanıklılıktan yararlanabilirler” dedi.

Synology America Corp. Pazarlama Müdürü Patrick Deschere ise, “İster video düzenleme, ister fotoğraf yedekleme ya da yazılım geliştirme projesi olsun, doğru seçilen bir depolama platformu sadece verilerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda onlara daha hızlı ulaşmanıza imkan tanır. Synology ve Western Digital iş birliği sayesinde, NAS deneyiminizi optimize edebilirsiniz ve verilerinize tam hakimiyet sağlarken buluttan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz” dedi.

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