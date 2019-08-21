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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.08.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Western Digital, oyunculara yönelik WD_Black serisini tanıttı

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Western Digital, oyunculara yönelik WD_Black serisini tanıttı

Dünyanın önde gelen depolama cihazı üreticilerinden biri olan Western Digital, PC ve konsol oyunlarına yönelik yeni WD_Black serisini kullanıcılarına sundu.

Western Digital, günümüzde yeni ilgi çekici deneyimlere erişim sağlamak ve oyun depolama alanlarını maksimum düzeye çıkarmadan daha fazla oyun alanını mümkün kılmak için PC ve konsol oyuncularına yönelik harici depolama çözümleri portföyünü tanıttı. Çözümler, sektörde ilk olarak bir oyun sürücüsünde SuperSpeed USB (20 Gb/s), USB 3.2 gen 2x2 bağlantı noktası içeriyor.

Bugün piyasadaki oyunlar, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi sürükleyici ortamlardan yararlanarak en son grafik teknolojilerini kullanıyor. Bu modern uygulamalar daha yüksek performans ve dosya boyutlarını gerektiriyor ve bazı oyunlar 100 GB'lık dosya boyutlarına yaklaşıyor hatta aşıyor. Bu da piyasadaki en yeni oyunları denerken mevcut favori oyunlarını feda etmek istemeyen oyuncular için büyük bir sıkıntı anlamına geliyor.

Halen piyasada bulunan WD_Black SN750 NVMe, hepsi tanınmış Western Digital kalitesi ve güvenilirliğine dayalı olarak, bu depolama zorluklarını gidermek için düşünceli bir şekilde tasarlanmış ve amaçlanmış. PC ve konsol oyuncularının oyunlarını sınırsız oynamalarına yardımcı olmak için performans, kapasite ve güvenilirlik sağlıyor. 

WD ve Microsoft’un ortak programı çerçevesinde yeni çözümlerden bazıları, Xbox Live Gold’un oyunculara sunduğu konsolda ve PC'de keşfedilecek 100'den fazla oyundan oluşan bir kütüphane için üç aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği sunuyor.

Ürün Özellikleri

WD_BLACK  oyun portföyündeki yeni ürünler:

• WD_Black  P10 Oyun Sürücüsü:

◦ T 5TB2'ye kadar HDD - 125'e kadar oyunu tutar 
◦ 3.2 USB 3.2 Gen 1 portlu taşınabilir form faktörü
◦ Konsol veya PC oyun deneyimini optimize etmek için yüksek performans
◦ Üç yıllık sınırlı garanti

• WD_Black  P50 Oyun Sürücüsü:

◦ Sektörde ilk 1980 MB/s'ye kadar hıza sahip bir oyun sürücüsü için önce USB 3.2 gen 2x2 bağlantı noktasına sahip SSD 
◦ Eski ve değerli oyunları korumak ve yenilerini kurmak için 2 TB2'ye kadar ek depolama
◦ Beş yıllık sınırlı garanti

• WD_Black  D10 Oyun Sürücüsü:

◦ HDD 8 TB2 kapasiteye kadar yükseltilebilir ve 200 oyuna kadar hafızada tutar 
◦ Etkin soğutma teknolojisi ile 7200 RPM'de 250 MB/s’a varan hız 
◦ Üç yıllık sınırlı garanti

• Xbox One için WD_Black  D10 Oyun Sürücüsü:

◦ HDD, bir Xbox One oyun koleksiyonunu kaydetmek ve büyütmek için 12 TB2'ye kadar yükseltilebilir ve 300 oyuna kadar hafızada tutar 
◦ Satın alma işlemine ücretsiz olarak dahil olan Xbox Game Pass Ultimate için üç aylık bir üyeliğidir 
◦ Etkin soğutma teknolojisi ile 7200 RPM'de 250 MB/s’a varan hız 
◦ Üç yıllık sınırlı garanti

• Xbox One için WD_Black  P10 Oyun Sürücüsü:

◦ HDD 5 TB2 kapasiteye kadar yükseltilebilir ve 125 oyuna kadar hafızada tutar 
◦ İki aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği Xbox One ve PC'de ve Xbox Gold Live'da 100'den fazla oyun başlığına erişim sağlayan satın alma işlemine dahil.
◦ Xbox One oyun deneyimini optimize etmeye yardımcı olan yüksek performanslı
◦ Üç yıllık sınırlı garanti

WD_Black P10 Oyun Sürücüsü, 2 TB ve 5 TB'lık modelleri ABD'de 89,99 - 149,99 dolar arasında satılacak. WD mağazası. Xbox One için WD_Black P10 Oyun Sürücüsü, 3TB ila 5TB arasında bir kapasiteye sahip olacak ve fiyatı ABD'de 109,99-149,99 dolar arasında değişecek. Xbox One için 12TB kapasite ABD'de 299.95 dolar olarak fiyatlandırılıyor. 

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