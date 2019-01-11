Western Digital CES 2019’da yeni çözümlerini duyurdu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Western Digital CES 2019’da yeni çözümlerini duyurdu

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Western Digital CES 2019’da yeni çözümlerini duyurdu

Western Digital, piyasaya süreceği yeni iki Portatif SSD’lerini ve USB Sürücüleri için yeni bulut yedekleme hizmetini tanıttı. Ayrıca 4TB portatif flaş sürücü prototipini görücüye çıkardı.

Western Digital, Tüketici Elektroniği Fuarı 2019 (CES 2019) kapsamında inovatif çözümlerini tanıttı. Şirket, videolarının ve dosyalarının kontrolünü tüketicilerine veren iki yeni portatif SSD’sine, USB sürücüsündeki dosyaları buluta yedekleme hizmetine ek olarak yeni ultra yüksek kapasiteli USB sürücü prototipini duyurdu. Böylece ihtiyaç duyduklarında kullanıcılar hareket halinde olsa bile daha fazla içerik depolayabiliyor ve bu içeriklere erişebiliyor.

Western Digital, satışa çıkacak ürünlerinin yanı sıra en yeni SanDisk ve WD markalı ürünlerini tanıttı. SanDisk Extreme PRO Portable SSD: 2019’un bahar aylarında piyasada olması beklenen SanDisk markasının yüksek performanslı portatif SSD’si, hızlı ve sürdürülebilir performansı 1GB/sn’ye kadar çıkan transfer hızıyla* taçlandırıyor ve tüm bunları IP55 derecesinde dayanıklılıkla sunması planlanıyor.

My Passport Go: WD’nin ödüllü My Passport ailesinin en yeni üyesi My Passport Go SSD, 1TB’a kadar hafıza seçeneklerinin yanında entegre kablo ve kauçuk kaplama barındıran elverişli bir yapıyla tüketicilerinin karşısına çıkacak. Seyahatler için tasarlanan My Passport Go, SSD performansına hareket halindeyken de erişmek isteyenlere hitap ediyor.

SanDisk Flashback: SanDisk Flashback, USB sürücüdeki içeriğin çevrimiçi bir kopyasını oluşturan bir bulut depolama hizmeti. Böylece tüketiciler sürücülerini kaybettiğinde veya evde unuttuğunda bile dosyalarını kolayca görüntüleyebiliyor, arayabiliyor ve paylaşabiliyor.

SanDisk 4TB USB-C Prototip: Şirket, en yüksek kapasiteli portatif flaş sürücüsünü ortaya çıkardı. Sürücüde 4TB gibi çok yüksek bir hafıza, şu anda prototip olan çok küçük bir yapıda yer alıyor.

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