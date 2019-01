Western Digital CES 2019’da yeni çözümlerini duyurdu

Western Digital, Tüketici Elektroniği Fuarı 2019 (CES 2019) kapsamında inovatif çözümlerini tanıttı. Şirket, videolarının ve dosyalarının kontrolünü tüketicilerine veren iki yeni portatif SSD’sine, USB sürücüsündeki dosyaları buluta yedekleme hizmetine ek olarak yeni ultra yüksek kapasiteli USB sürücü prototipini duyurdu. Böylece ihtiyaç duyduklarında kullanıcılar hareket halinde olsa bile daha fazla içerik depolayabiliyor ve bu içeriklere erişebiliyor.

Western Digital, satışa çıkacak ürünlerinin yanı sıra en yeni SanDisk ve WD markalı ürünlerini tanıttı. SanDisk Extreme PRO Portable SSD: 2019’un bahar aylarında piyasada olması beklenen SanDisk markasının yüksek performanslı portatif SSD’si, hızlı ve sürdürülebilir performansı 1GB/sn’ye kadar çıkan transfer hızıyla* taçlandırıyor ve tüm bunları IP55 derecesinde dayanıklılıkla sunması planlanıyor.



My Passport Go: WD’nin ödüllü My Passport ailesinin en yeni üyesi My Passport Go SSD, 1TB’a kadar hafıza seçeneklerinin yanında entegre kablo ve kauçuk kaplama barındıran elverişli bir yapıyla tüketicilerinin karşısına çıkacak. Seyahatler için tasarlanan My Passport Go, SSD performansına hareket halindeyken de erişmek isteyenlere hitap ediyor.



SanDisk Flashback: SanDisk Flashback, USB sürücüdeki içeriğin çevrimiçi bir kopyasını oluşturan bir bulut depolama hizmeti. Böylece tüketiciler sürücülerini kaybettiğinde veya evde unuttuğunda bile dosyalarını kolayca görüntüleyebiliyor, arayabiliyor ve paylaşabiliyor.



SanDisk 4TB USB-C Prototip: Şirket, en yüksek kapasiteli portatif flaş sürücüsünü ortaya çıkardı. Sürücüde 4TB gibi çok yüksek bir hafıza, şu anda prototip olan çok küçük bir yapıda yer alıyor.