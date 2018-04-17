Western Digital 7/24 yeni nesil video kaydı yapan kart
Western Digital bugün dinamik veri ihtiyaçlarına özel üretilen içerisinde 4K Ultra HD videonun da yer aldığı Western Digital Purple microSD kartını duyurdu. Western Digital Purple microSD kartı, şirketin gözetim sınıfındaki kameradan-ana makineye cihaz portföyünü tamamlarken video gözetim verilerini toplamak, dönüştürmek, korumak ve onlara erişmek için gerçek zamanlı bir çözüm sunacak.
Western Digital 7/24 video kaydı yapan yeni kartı Western Digital Purple microSD’i tanıttı. Göze çarpan performansıyla Western Digital Purple microSD, arasında 4K Ultra HD videonun da yer aldığı birçok yüksek kaliteli ve yeni nesil video formatının yanı sıra analitik ve hızlı kurumsal içgörüler için verinin çekirdek veri sistemlerine olan hareketini de hızla destekliyor.
Sağlamlaştırılmış ve neme dayanıklı tasarımıyla bu yeni kart, birçok çevresel koşulda kullanıcak şekilde tasarlandı.Böylece hem soğuk kış zamanında açık havada yapılan bir çekimde hem de hava sıcak ve nemli bir fabrika ortamına benzerken kapalı alanda güvenilir bir video çekimine imkan sağlıyor.
Birçok video çözünürlüğünü ve gözetim video kaydının uygulamasını destekleyen yeni microSD’nin diğer özellikleri ise:
Devamlı Kayıt için Dayanıklılık: 1.000’e kadar program silme döngüsü desteği
Kolay Kart Yönetimi için Kart Sağlığı Durumu Özelliği: Uyumlu kameralardaki ekranda, kullanıcılara ve sistem kurucularına değerli bilgiler iletecek olan benzersiz bir sağlık göstergesi sunulacak. Bu bilgiler arasında kartın dayanıklılık ve kapasite durumu yer alacak. Böylece tahmini bakım imkânı sağlarken kartın kullanımı sırasında ‘tahmine dayalı iş’ etmenini ortadan kaldırıyor.
Yeni Nesil Video için Yüksek Performans: 80 MB/s ardışık okuma hızı ve 50 MB/s’ye kadar ardışık yazma hızı sunan kart, Hız Grubu 10 ve UHS Hız Grubu 1’i destekliyor1.
Birçok İklimde Güvenilir Video Çekme: -25°C ve 85°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen tasarımı sayesinde hem içeride hem de dışarda güvenilir video çekimlerine imkan sağlıyor.
Ağ ile Bağlantı Koptuğunda Videoyu Çekmeye Devam Etmek ve Saklamak için Yüksek Kapasite: 64GB’a kadar kapasite imkanı sunuyor.
Yeni Western Digital Purple microSD kartı, veri depolama cihazlarına da destek veriyor. Bu cihazlar arasında Network Video Kayıt Cihazlarına ve Dijital Video Kayıt Cihazlarına yüksek kapasiteli destek sunan Western Digital Purple Surveillance ve gözetim analitiği yapan arka uç sunucularda kullanılması için UltrastarHDD yer alıyor. Birlikte bu cihazlar, gözetim sistem entegratörlerine ve kurucularına gözetim verilerini toplayacak, koruyacak, onlara erişecek ve dönüştürecek bir çözüm ile karşınıza çıkıyor.
Ek olarak Western Digital, kamera, kamera içi analitikler ve çeşitli bağlı gözetim uygulamasıyla kullanmaları için orijinal ürün üreticilerine endüstriyel seviyesinde kart depolama çözümleri de sunacak.
Yeni microSD kartı, dünya çapında Western Digital’ın yetkilendirdiği satıcı ağı aracılığıyla nisan ayında satışa sunulacak. 32GB ve 64GB kapasite seçeneklerine sahip olacak kart 109 TL ve 179 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. Tek satışın yanı sıra gözetim sistemi kurucuları ve entegratörleri için de 25 adet bulunan paket halinde de satış gerçekleştirilecek.
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