Western Digital, 20 TB kapasiteli yeni disk sürücüsünü duyurdu

SanDisk'i satın almasıyla birlikte depolama cihazı pazarında gücüne güç katan Western Digital, NAND Flash tabanlı depolama birimlerinin üretimine ağırlık vermeye başladı. Ancak şirket, diğer yandan HDD yani sabit disk sürücüleri de bırakmış değil ve rekabeti alevlendirecek yeni ürünleri pazarla buluşturmayı sürdürüyor.



Şirketin yeni çözümleri arasında dikkat çeken SMR ve CMR tekniği ile kapasite artışı mümkün hale gelirken, fiyatlar da daha uygun oluyor. 20 TB kapasiteye sahip Ultrastar DC HC650 SMR tekniği ile yüksek veri yoğunluğu sunulurken, kullanıcılar yüzde 22 oranında daha az depolama rafı ile uğraşırken elbette yüzde 11 oranında satın alma maliyetini düşürme şansını yakalıyor.

Elbette kurulacak veri merkezlerinin soğutma ve elektrik giderleri de hali hazırda gönderime başlanan OEM üreticileri ve büyük çaplı müşterilerin iyileştirme göreceği bir diğer başlık olacak. Helyum ortamında dönen 9 diske yer verilen disk ayrıca üç aşamalı çalıştırıcı ile performans konusunda da gelişmeyle gelecek.



