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GoDaddy’nin 2020’de işletmelerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini önerdiği üç online fikir şöyle:

Web sitenizi düzenli bir şekilde yenileyin



Yeni yıl yaklaşırken her ölçekten işletme ne gibi değişiklik ve iyileştirmeler yapabileceklerini belirlemek için değerlendirmeler ve planlamalar yapıyor. Küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin de online varlıklarını gözden geçirmeleri önemli. Web sitenizi gözden geçirirken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar şöyle:

İletişim bilgileri: Lokasyon, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma saatleri



Ürün ve hizmetler: Sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım yazıları, fotoğrafları



Markalama ve grafikler: Web sitenizde yer alan logonuzun güncel olduğuna ve renklerle grafiklerin markanızla uyumlu olduğuna emin olun



Sosyal medya: Web sitenizde sosyal medya hesaplarınıza bağlantı verin. Eğer bunu halihazırda yaptıysanız,bağlantıların doğru çalıştığını kontrol edin.

Navigasyon ve mimari: Web siteniz iyi görünüyor ve kolay gezilebiliyorsa, ziyaretçiler sitenizde daha fazla zaman harcayacaktır. Türkiye’de mobil kullanımın giderek arttığı da göz önünde bulundurulursa, web sitenizin mobil uyumlu olması da önem taşıyor.



GoDaddy Web Siteleri + Pazarlama Araçları gibi kapsamlı çözümler küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin bir saatten kısa sürede profesyonel bir web sitesi kurmasını sağlıyor. Web sitelerine kolayca eklenebilen WhatsApp mesajlaşma, İletişim Formu, Fotoğraf Galerisi, Blog, Menü/Fiyat Listesi gibi özellikler ile kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda online varlıklarını kolayca kurup yönetebiliyor. Bunlara ek olarak, Web Siteleri + Pazarlama Araçları işletmelerin büyümesine yardımcı olmak doğrultusunda Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve E-posta Pazarlama gibi yerleşik pazarlama araçlarına da sahip.

Müşterilerinizle düzenli bir şekilde etkileşim kurmak için profesyonel e-posta kullanın



İşletme ismiyle uyumlu profesyonel e-posta, isletmeadi@gmail.com gibi jenerik bir e-posta adresine oranla işletmelerin daha profesyonel görünmesini, müşterileriyle aralarında güven kurmasını sağlamaya yardımcı olur. Henüz yapmadılar ise, küçük işletme sahipleri ve girişimciler 2020’de profesyonel e-posta edinme fikrini değerlendirebilir. GoDaddy’den Profesyonel E-Posta ile kredibilitelerini artırmakla kalmayıp, işletmelerini daha profesyonel gösterebilirler.

Bunlara ek olarak, profesyonel e-posta adresine sahip olan küçük işletme sahibi ve girişimciler bu adresi müşterileriyle etkileşim kurmak, marka bilinirliğini artırmak ve işletmelerini tanıtmak için kullanabilir. Web Siteleri + Pazarlama Araçları çözümünün bir parçası olan GoDaddy E-posta Pazarlama ürünü, profesyonel şablonlar ve mobil uyumlu tasarımların yanı sıra performans verileri de sunarak kullanıcıların performanslarını değerlendirmelerini ve gerekli iyileştirmeleri yapmalarını sağlıyor. 2020 faaliyetlerinizi planlarken bir e-posta kampanyası düzenleyerek işletmenizin tanıtımını yapmayı, müşterilerinizi yeniliklerden haberdar etmeyi değerlendirebilirsiniz.

SEO’ya zaman ayırın



Ocak 2019 itibariyle internette mevcut web sitelerinin sayısı 1,94 milyarı aştı. Bu, bugünlerde her işletmenin online olması gerektiğini gösterdiği gibi yalnızca bir web sitesi kurmanın yeterli olmadığını da gösteriyor. Küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin web sitelerine ziyaretçi çekmek için Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve buna paralel olarak da web sitesi içeriği üzerinde zaman harcamaları gerekiyor.