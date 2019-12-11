WD Blue SN550 NVMe SSD tanıtıldı: 4 kat daha hızlı...

Günümüzün içerik yaratıcıları, veri depolamayı her gün daha fazla kullanıyorlar. İster 4K/8K video ile, isterseniz de büyük doküman dosyaları veya depolamayı yoğun kullanan uygulamalar ile çalışın, bu dijital ortamlar NVMe arayüzünün sağlayabileceği güvenilir performans, dayanıklılık, hız ve kapasite gerektiriyor. Forward Insights'a göre, NVMe'nin 2021 yılına kadar PC alanında piyasaya sürülen depolama cihazlarının yüzde 75'inden fazlasını oluşturacağı tahmin ediliyor. Western Digital’ın NVMe ürün portföyünün kanıtlanmış güvenilirliğini de aktaran WD Blue SN550 NVMe SSD, bu dört temel talebi karşılamak ve onları sorun olmaktan, yaratıcı üretkenliğe dönüştürmek için geliştirildi.



Western Digital, İstemci İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Eric Spanneut, “Önce-NVMe yaklaşımını benimsemek, sistem performansını büyük ölçüde hızlandırabilir . Bu, verilerde daha az bekleme zamanı anlamına gelir, böylece yaratıcılar hem üretimi hem de potansiyel geliri artırmak için daha sıkı değil, daha akıllı çalışabilirler” dedi ve ekledi:



“WD Blue SN550, tümüyle bir NVMe portföyü arayışındaki müşteriler için önemli bir seçenektir. Bir sistem üreticisi için bu, Western Digital'ın bir tam NVMe ve SATA SSD portföyünün yanı sıra yüksek kapasiteli sabit diskler sunması anlamına da geliyor. Bu, müşterilerimizin farklı ihtiyaçları için sistemler oluşturma konusunda büyük bir esneklik de sağlıyor.”

İster büyük miktarda verilerle çalışmak, ya da yaratıcılık, ister gündelik oyun oynama veya verilerin işlenmesi için olsun, WD Blue SN550 NVMe SSD, Western Digital’ın en hızlı SATA sürücülerinin dört katından daha fazla hız sağlayabilir. Yükseltilmiş dahili hızlarla birlikte bu, zorlu iş yükleriyle başa çıkmak için hızlı ve esnek bir sistem isteyen çoklu görevliler ve kaynak ağırlıklı uygulama kullanıcıları için daha iyi bir genel bilgi işlem deneyimi sağlıyor. Ayrıca, yenilenmiş bir termal tasarım, yoğun kullanım sırasında son derece hassas PC performansı ve uzun süreli bir performans sağlıyor.



Ürün, uygun maliyetli bir M.2 2280 formunda 250GB’tan 1TB’a kadar kapasitelerde mevcutken, 2,400 MB/s’ye kadar SATA SSD'lerimizin 4 katından fazla okuma hızı sunuyor.