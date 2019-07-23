watchOS 5.3 güncellemesi yayında! İşte yeni gelen özellikler
Apple, iOS 12.4 sürümü ile birlikte Apple Watch'lar için de watchOS 5.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Son güncelleme ile birlikte Apple Watch sahipleri için bakın yeni ne görecek?
Apple, akıllı saatleri için yeni watchOS 5.3 güncellemesini sessiz sedasız yayına verdi. iPhone üzerinden Apple Watch uygulamanızı açarak, Genel > Yazılım Güncelleme altında saatinizi güncelleyebilirsiniz. Yeni güncellemeyi indirirken şarjınızın en az yüzde 50 olması gerekiyor. Güncelleme ile en dikkat çeken nokta ise Walkie Talkie özelliğinin saatlere geri gelmesi oldu.
iOS 12.4’ün sürüm notlarında WatchOS 5 ile kullanıma sunulan ve kısa süre sonra güvenlik açığı nedeniyle devre dışı bırakılan Walkie-Talkie özelliğinin tekrar aktif hale getirildiği belirtildi. Bu önemli bir gelişme elbette ve Walkie Talkie sayesinde Apple Watch kullanıcıları tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyorlar. Bunun için birbiri ile konuşmak isteyen iki kullanıcının davet göndermesi yeterli, sonrasında tek tuş ile karşı tarafa ses gönderilebiliyor.
WatchOS 5.3 sürümü EKG kullanılabilirliğini artıran küçük bir güncelleme olan watchOS 5.2.1’in piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki ay sonra geldi.
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