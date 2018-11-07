watchOS 5.1.1 güncellemesi yayında! Apple Watch'larda neler değişiyor?
Teknoloji devi Apple, akıllı saatleri için geliştirdiği işletim sistemi watchOS için yeni bir güncelleme yayınladı. watchOS 5.1.1 güncellemesi beraberinde bakın Apple Watch'lara ne getiriyor?
watchOS 5.1.1 güncellemesi yayınlandı. En başta yaşanan çökme problemlerini ortadan kaldıran yeni güncelleme, Walkie-Talkie uygulamasında yaşanan problemleri de ortadan kaldırıyor. Uygulamanın eksik yüklenmesi sorununu çözen Apple, davet alma ve davet göndermeyi engelleyen sorunu da çözmüş.
Diğer taraftan kazandığınız bazı Aktivite ödüllerinin uygulamada gözükmemesi sorununu watchOS 5.1.1 güncellemesi ile çözen Apple, güncellemenin cihazları olumsuz olarak etkilemeyeceğini söylüyor.
Güncellemeyi yüklemek içinse iPhone > Watch > Genel > Yazılım Güncelleme yollarını izlemeniz yeterli. Elbette bunun için şarjınızın yüzde 50’den fazla ve saatinde şarjda olması gerektiğini hatırlatalım.
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