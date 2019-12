Warcraft III: Reforged oyununun çıkış tarihi belli odlu

Warcraft III: Reforged 28 Ocak tarihinde oyuncularla buluşuyor. Henüz beta aşamasında olan oyunun çıkış tarihinin açıklanmasıyla birlikte oyuncuların merakla yanıtını beklediği bir soru daha yanıtını bulmuş oldu.



Oyun, bugün itibarıyla Blizzard Shop üzerinden sipariş edilebiliyor. Ayrıca isteyen oyuncular Arthas, Cenarius, Jaina ve Thrall’a özel kahraman kostümleriyle gelen Spoils of War sürümü için de ön sipariş verebiliyor. Bu sürüme ön siparişle sahip olanlar diğer Blizzard oyunlarında da çeşitli oyun içi hediyeler kazanacak. Bu ödüller arasında World of Warcraft‘ta bulunan Meat Wagon bineği, Hearthstone Üçüncü Savaş (Third War) kart sırtı, Diablo III Mal’ganis yoldaşı ve çok daha fazlası yer alıyor.

Warcraft III: Reforged Özellikleri

Baştan Aşağı Elden Geçirilmiş Görseller: Warcraft III: Reforged orijinal oyunu günümüze taşırken tepeden tırnağa elden geçirilen karakterleri, yapıları, ortamları, animasyonları ve görsel efektleriyle geliyor.



Sürümler Arası Çok Oyuncu Desteği: Oyuncular orijinal oyun ya da Reforged sürümü fark etmeksizin Warcraft III oynayan herkesle kozlarını paylaşabilecek.

Orijinal Seslendirme: Reforged orijinal oyunun seslendirmelerini olduğu gibi muhafaza ederek benzersiz Warcraft III deneyimini koruyor.



Yeniden Tasarlanmış World Editor: Reforged kendi içeriklerini ve haritalarını geliştirmeyi seven topluluk üyelerinin işine yarayacak yeni bir World Editor’la geliyor. Yüzlerce yeni tetikleyici, LUA desteği, modelleri içeri aktarmak için yeni araçlar ve halen planlanmakta olan bir dizi geliştirmeyle kendi oyununuzu tasarlamak daha kolay olacak.



Battle.net Entegrasyonu: Oyuncular Battle.net’in sunduğu, yazılı ve sesli sohbet, klanlar, sorunsuz kurulum ve yamalama gibi tüm özelliklerden faydalanabilecek.