Warcraft 3 oynayanları sevindirecek gelişme
Geçtiğimiz yıl Blizzard'ın Warcraft III için yeni bir PTR (kamusal test) sunucu açması ile beraber, geliştiricinin 16 yıllık oyun için yeni planları olduğu anlaşılıyordu. Şimdi ise Blizzard, yıllardır gördüğümüz en büyük Warcraft III güncellemesini yayımladı.
Bu güncelleme ile beraber oyun için en sonunda doğru oranlı geniş ekran desteği sunuluyor, ayrıca bu sürüm Windows XP'yi destekleyen son sürüm olarak da karşımıza çıkıyor. Blizzard'ın notlarına göre hoş gözükmeyen uzama görüntüsünden arayüz biraz değiştirilerek ve daha temiz bir UI için birkaç yeni element eklenerek kurtulundu.
Düz ekranlı monitörlerin popülerliği, oyunun 2002 yılındaki yayımı ile yaklaşık olarak aynı zamana denk geliyor. Blizzard'ın doğru oranlı geniş ekran desteği için 16 yıl beklemiş olması biraz üzücü olsa da, oyunu halen oynayan kişiler için sevindirici bir güncelleme yapıldığı rahatlıkla söylenebilir. Bunun dışında güncellemenin çok büyük olmadığı da söylenebilir ama oyuncular için biraz daha eğlence sağlayabilir. Oyun lobileri artık 24 oyuncuya kadar dersek veriyor, 12 yeni takım rengi sunulmuş durumda ve Blizzard, oldukça büyük bir bug temizliği yaptığını bildiriyor.
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