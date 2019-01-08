Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da yepyeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Matrix adlı şirket yeni akıllı saati PowerWatch 2 modelini tanıttı. En dikkat çeken özelliği ise...
Geçtiğimiz yıl CES 2018'te tanıttığı PowerWatch model akıllı saatiyle dikkat çeken Matrix, yeni versiyon PowerWatch 2'yi tanıttı. İlk versiyonda yer alan siyah-beyaz yerine bu modelde 1.2 inç boyutunda renkli ekran yer alıyor.
Bir önceki modelde bulunan ve oldukça dikkat çeken vücut ısısıyla şarj olma özelliği yeni modelde de yer alıyor. Bu özelliğe ek olarak cihaz güneş enerjisi ile de şarj olabiliyor.
PowerWatch 2'nin diğer popüler saatlere göre en büyük eksisi telefon görüşmesi yapılamaması ve üçüncü parti uygulamalarını desteklememesi.
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