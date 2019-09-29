VSCO nedir?
‘VSCO Kızı’ terimi pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayıldı. Bu akım adını gençler tarafından çok kullanılan bir fotoğraf uygulaması olan VSCO'dan alıyor. Peki, VSCO nedir?
Eskiden VSCO Cam olarak bilinen VSCO, iOS ve Android cihazlar için bir fotoğrafçılık mobil uygulamasıdır. Uygulamanın Joel Flory ve Greg Lutze tarafından oluşturuldu.
Fotoğraflar, fotoğraf rulosundan çekilebilir veya alınabilir, ayrıca uygulama üzerinden fotoğraf çekilebilir.
Kullanıcılar, fotoğraflarını çeşitli önceden ayarlanmış filtreler aracılığıyla veya daha ince ayarlamalar, solma, netlik, ten rengi, tonlama, tonlama, keskinleştirme, doygunluk, kontrast, sıcaklık, pozlama ve diğer özellikler için izin veren “araç kiti” özelliğini kullanarak düzenleyebilir.
VSCO Feed sekmesi, takip ettiğiniz diğer kullanıcılar tarafından gönderilen fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
Keşfet sekmesi, kullanıcıların kendilerine önerilen profilleri ve resimleri keşfetmelerini sağlar.
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