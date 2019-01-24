VR teknolojisi yolun sonuna mı geliyor?
Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan sanal gerçeklik teknolojisi, diğer adıyla VR yatırımlarında büyük düşüş yaşanıyor. Silikon Vadisi'nde sadece geçen yıl VR teknolojisine olan yatırımların yüzde 81 oranında azaldığı dikkat çekiyor.
Günden güne kullanımı yaygınlaşan ve adını daha sıkça duyduğumuz sanal gerçeklik teknolojisinde işler tersine döndü. Son teknolojinin öncü merkezi Silikon Vadisi'nde VR teknolojisine olan yatırımın sadece bir yılda yüzde 81 oranında düşüş kaydetmesi, kafaları karıştırdı.
Sanal gerçeklik teknolojisinin gün geçtikçe popülerleştiğini düşünürken, diğer yandan VR'a yatırım yapan pek çok şirketin bir bir kepenk indirmeye başlaması bugüne kadar göz ardı edildi. Peki bu teknoloji gerçekten de kötü durumda mı? Bu VR teknolojisinin sonu anlamına mı geliyor?
Elbette hayır. Bu son gelişmeler, VR'ın çok geniş kitlelere ulaşmasından öte belli alanlarda daha fazla ağırlık kazanacağı anlamına da geliyor. Örneğin sağlık alanında VR teknolojisinin kullanımı günbegün yaygınlaşıyor ve doktorların işini fazlasıyla kolaylaştıran bir teknolojiden bahsediyoruz. Oculus Go gibi ucuz alternatifler de yine bu alana ilgilinin devam edeceğini gösteriyor.
Ancak bugün için bir şirketin varını yoğunu VR alanına yatırması çok da makul görünmüyor; zira bu teknoloji kısa vadede değil, uzun vadede yatırımcıların yüzünü güldürecek.
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