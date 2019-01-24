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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

VR teknolojisi yolun sonuna mı geliyor?

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VR teknolojisi yolun sonuna mı geliyor?

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan sanal gerçeklik teknolojisi, diğer adıyla VR yatırımlarında büyük düşüş yaşanıyor. Silikon Vadisi'nde sadece geçen yıl VR teknolojisine olan yatırımların yüzde 81 oranında azaldığı dikkat çekiyor.

Günden güne kullanımı yaygınlaşan ve adını daha sıkça duyduğumuz sanal gerçeklik teknolojisinde işler tersine döndü. Son teknolojinin öncü merkezi Silikon Vadisi'nde VR teknolojisine olan yatırımın sadece bir yılda yüzde 81 oranında düşüş kaydetmesi, kafaları karıştırdı. 

Sanal gerçeklik teknolojisinin gün geçtikçe popülerleştiğini düşünürken, diğer yandan VR'a yatırım yapan pek çok şirketin bir bir kepenk indirmeye başlaması bugüne kadar göz ardı edildi. Peki bu teknoloji gerçekten de kötü durumda mı? Bu VR teknolojisinin sonu anlamına mı geliyor?

Elbette hayır. Bu son gelişmeler, VR'ın çok geniş kitlelere ulaşmasından öte belli alanlarda daha fazla ağırlık kazanacağı anlamına da geliyor. Örneğin sağlık alanında VR teknolojisinin kullanımı günbegün yaygınlaşıyor ve doktorların işini fazlasıyla kolaylaştıran bir teknolojiden bahsediyoruz. Oculus Go gibi ucuz alternatifler de yine bu alana ilgilinin devam edeceğini gösteriyor. 

Ancak bugün için bir şirketin varını yoğunu VR alanına yatırması çok da makul görünmüyor; zira bu teknoloji kısa vadede değil, uzun vadede yatırımcıların yüzünü güldürecek.

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