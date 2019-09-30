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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

VR deneyimini zenginleştirecek yapay deri geliştirildi

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VR deneyimini zenginleştirecek yapay deri geliştirildi

VR yani sanal gerçeklik teknolojisi eğitim, sağlık başta olmak üzere hayatımızda pek çok yerde daha sık karşılaştığımız bir teknoloji. Ancak VR deneyimini daha da iyileştirmek için bilim insanları yapay deri üretti. Amaç ise VR hissini daha da arttırmak.

Teknoloji önce bize 3 boyutu verdi, ardından ses, koku ve dokunma hissini de arkasına alarak farklı bir yola kaymaya başladı. VR teknolojisinin kullanım alanı gün geçtikçe yayınlaşırken, uzmanlar ise bu deneyimi daha iyi hale nasıl getirebilirim düşüncesinde. Bu kapsamda bir grup bilim insanı, yapay deri geliştirdi. Ancak bu derinin sadece sağlıksal bir yanı yok; aynı zamanda VR teknolojisini deneyimleyenlerin tecrübelerinin daha da iyileştirilmesi esas alınmış.

Üretilen bu deri yumuşak sensörlerle donatıldı. Yapay deri ele entegre edildiğinde bileğin tam şeklini alması sağlanıyor. Geliştirilen deri, silikon ve elektrotlardan oluşuyor. Soft Robotics dergisinde yayınlanan araştırmada, geleceğin bilimsel gelişmeleri arasına adını yazdırabilecek bir sonuca ulaşıldı. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan’daki (EPFL) araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu yeni buluş hem VR teknolojisinde hem de sağlık alanında kullanılabilecek.

VR deneyimini zenginleştirecek yapay deri geliştirildi

Bu tarz yapay deri ve benzeri gelişmelerin tıbbi rehabilitasyon alanında kullanılması için uzun süredir çalışmalar gerçekleştirilen araştırmacılar, aklınıza gelebilecek her şey için kullanılabilecek esnek ve yapay deri üretti. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu yapay deri silikon bazlı ve parmak ucu ve el bileğini saracak kadar da esnek bir yapıya sahip. 

Yapay deri esnek olduğu kadar, dayanıklı ve orijinal uzunluğunun dört katına kadar uzayabiliyor. Bu ise günlük olarak yapılan hareketlere dayanabileceği anlamına geliyor. Dokunma hissini kaybetmiş hastalar için bir çözüm olarak gösterilebilecek bu yapay deri aynı zamanda sürükleyici bir VR deneyimi oluşturmak için de kullanılabilir.

Müzik dünyası dijitalleşiyor, kulaklıkların önemi artıyorTürkiye’nin önde gelen DJ’lerinden Doğuş Çabakçor ile müziğin dijitalleşmesini ve kulaklık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk, AKG N700nc model kulaklığı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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