VR deneyimini zenginleştirecek yapay deri geliştirildi
VR yani sanal gerçeklik teknolojisi eğitim, sağlık başta olmak üzere hayatımızda pek çok yerde daha sık karşılaştığımız bir teknoloji. Ancak VR deneyimini daha da iyileştirmek için bilim insanları yapay deri üretti. Amaç ise VR hissini daha da arttırmak.
Teknoloji önce bize 3 boyutu verdi, ardından ses, koku ve dokunma hissini de arkasına alarak farklı bir yola kaymaya başladı. VR teknolojisinin kullanım alanı gün geçtikçe yayınlaşırken, uzmanlar ise bu deneyimi daha iyi hale nasıl getirebilirim düşüncesinde. Bu kapsamda bir grup bilim insanı, yapay deri geliştirdi. Ancak bu derinin sadece sağlıksal bir yanı yok; aynı zamanda VR teknolojisini deneyimleyenlerin tecrübelerinin daha da iyileştirilmesi esas alınmış.
Üretilen bu deri yumuşak sensörlerle donatıldı. Yapay deri ele entegre edildiğinde bileğin tam şeklini alması sağlanıyor. Geliştirilen deri, silikon ve elektrotlardan oluşuyor. Soft Robotics dergisinde yayınlanan araştırmada, geleceğin bilimsel gelişmeleri arasına adını yazdırabilecek bir sonuca ulaşıldı. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan’daki (EPFL) araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu yeni buluş hem VR teknolojisinde hem de sağlık alanında kullanılabilecek.
Bu tarz yapay deri ve benzeri gelişmelerin tıbbi rehabilitasyon alanında kullanılması için uzun süredir çalışmalar gerçekleştirilen araştırmacılar, aklınıza gelebilecek her şey için kullanılabilecek esnek ve yapay deri üretti. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu yapay deri silikon bazlı ve parmak ucu ve el bileğini saracak kadar da esnek bir yapıya sahip.
Yapay deri esnek olduğu kadar, dayanıklı ve orijinal uzunluğunun dört katına kadar uzayabiliyor. Bu ise günlük olarak yapılan hareketlere dayanabileceği anlamına geliyor. Dokunma hissini kaybetmiş hastalar için bir çözüm olarak gösterilebilecek bu yapay deri aynı zamanda sürükleyici bir VR deneyimi oluşturmak için de kullanılabilir.
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