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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.07.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

VPN kullananlar için özel Firefox sürümü yayınlanıyor

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VPN kullananlar için özel Firefox sürümü yayınlanıyor

Mozilla, özellikle VPN kullananları düşünerek yeni bir Firefox sürümü hazırlıyor. Bu sürüm yayınlandığında kullanıcılar herhangi bir VPN uygulamasına ihtiyaç duymadan, sadece ilgili özelliği aktif hale getirerek VPN hizmetini kullanmaya başlayabiliyor. Ancak Firefox'un bu hizmeti ücretli olacak.

Mozilla, Firefox'un yeni sürümünde özel bir VPN servisini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Firefox'un internet sitesinde keşfedilen gizli bir sayfa, kullanıcılara hizmete üye olmak için bir fırsat sunuyor ancak üyelik tuşu tıklandığı zaman ilgiyi ölçmeye yönelik bir ankete yönlendiriyor.

Bu anketi geçtiğinizde "Firefox'un VPN beta özelliği sunulduğunda" şeklinde bir bilgilendirme almayı tercih edebiliyorsunuz. Böylece VPN özelliği için haberdar olan ilk kullanıcılardan biri olma şansınız oluyor. Mozilla daha önce de Proton VPN'nin Premium hizmetini Firefox içerisinde sunmak için denemeler yapmıştı ancak yeni Firefox Private Network, Mozilla tarafından geliştirilen tamamen farklı bir VPN hizmetine benziyor.

Firefox'un VPN özelliğini kullanmak isteyenler için aylık 12.99 dolarlık ücret almayı planladığı da gelen bilgiler arasında. 

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