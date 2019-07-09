VPN kullananlar için özel Firefox sürümü yayınlanıyor
Mozilla, özellikle VPN kullananları düşünerek yeni bir Firefox sürümü hazırlıyor. Bu sürüm yayınlandığında kullanıcılar herhangi bir VPN uygulamasına ihtiyaç duymadan, sadece ilgili özelliği aktif hale getirerek VPN hizmetini kullanmaya başlayabiliyor. Ancak Firefox'un bu hizmeti ücretli olacak.
Mozilla, Firefox'un yeni sürümünde özel bir VPN servisini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Firefox'un internet sitesinde keşfedilen gizli bir sayfa, kullanıcılara hizmete üye olmak için bir fırsat sunuyor ancak üyelik tuşu tıklandığı zaman ilgiyi ölçmeye yönelik bir ankete yönlendiriyor.
Bu anketi geçtiğinizde "Firefox'un VPN beta özelliği sunulduğunda" şeklinde bir bilgilendirme almayı tercih edebiliyorsunuz. Böylece VPN özelliği için haberdar olan ilk kullanıcılardan biri olma şansınız oluyor. Mozilla daha önce de Proton VPN'nin Premium hizmetini Firefox içerisinde sunmak için denemeler yapmıştı ancak yeni Firefox Private Network, Mozilla tarafından geliştirilen tamamen farklı bir VPN hizmetine benziyor.
Firefox'un VPN özelliğini kullanmak isteyenler için aylık 12.99 dolarlık ücret almayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
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