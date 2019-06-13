VPN kullananlar için kötü haber: Yasaklanıyor
İnternet sitelerine erişim konusunda kullanıcıların zaman zaman faydalandığı VPN servisi veren 9 büyük platform, yasak kararıyla karşı karşıya.
VPN uygulamaları Rusya genelinde ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Telekom gözetim lideri Alexander Zharov'un Interfax'a söylediğine göre aralarında Express VPN ve NordVPN'nin de bulunduğu dokuz büyük VPN hizmetinin, kullanıcılarının sitelere erişimlerini engelleyecek olan ulusal kara listeye bağlanmayı reddetmelerinden dolayı engellenmeleri bekleniyor. Bu engellemenin de bir ay içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Rusya, bu firmaların kara listeye bağlanmasını istemişti ancak bunlardan sadece biri, Kaspersky, bu isteğe uymuştu. Firmanın Rusya merkezli olması, diğerlerine göre çok daha ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği anlamına geliyordu. Ancak diğerleri, bu isteği reddetmekle kalmayıp, bu isteğe karşı direneceklerini de kamuya açık bir şekilde duyurdular. Örneğin NordVPN, sansürün tüketiciler ile sahip olduğu hizmet anlaşmalarını ihlal edeceğini söyledi.
Kullanıcıların bu durumda küçük çaplı VPN servislerini kullanmaları gerekecek gibi görünüyor.
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