VPN ile internete girenler şimdi yandı! Para cezası...
Çin'de pek çok internet sitesine erişim kısıtlı durumda. Kullanıcılar ise VPN kullanarak bu engelleri aşmaya çalışıyor; ancak birçok VPN de aynı zamanda yasaklı durumda. Tüm bunlara rağmen VPN kullanmayı başaranları ise bu kez para cezaları bekliyor.
Çin'de internet yasaklarına bir yenisi daha eklendi. VPN kullanımının halihazırda yasak olduğu ülkede bu kuralı çiğneyenlere para cezası kesilmeye başladı. Kullanıcılar herhangi bir VPN uygulamasını kullanarak internet sitelerine girmeye başladığında toplamda 150 dolar para cezasına çarptırılacak.
Yapılan araştırmalara göre Çin'de 1.4 milyarı aşkın nüfusun 30 milyonu, geçtiğimiz yıl VPN kullanarak Çin'in yasaklarını aştı ve internete girdi.
Çin'in sert internet yasaklarında elbette para cezası son olmayacak. Ülke, App Store'da bulunan yüzlerce VPN uygulamasını da yine yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırtmıştı.
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