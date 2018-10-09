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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.10.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere

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Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere

Tam 41 yıldır uzayın derinliklerinde yolculuk yapan Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşmak üzere. NASA, uzay aracında bazı değişikliklerin tespit edildiğini söylüyor.

NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı ünlü uzay aracı Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmeye hazırlanıyor. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 17.7 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracının yakında heliosferin sınırı olarak kabul edilen heliopause'a ulaşması bekleniyor. Bunun ardından Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşan ikinci insan yapımı araç olarak tarihe geçecek. 

Donanımhaber'in haberine göre NASA tarafından yapılan açıklamalara göre son birkaç ay içerisinde Voyager 2'nin bulunduğu ortamdabazı değişiklikler tespit edilmiş. NASA, Ağustos ayından bu yana uzay aracına çarpan kozmik ışınlarda(dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir yükselme olduğunu söylüyor. 2013'te Güneş Sistemi'ni terk eden Voyager 1 de buna benzer bir süreçten geçmişti.

Voyager 2'nin ne zaman yıldızlararası uzaya ulaşacağını tam olarak tahmin edemediklerini söyleyen NASA'lı bilim insanı Ed Stone,"Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişikler görüyoruz, burası kesin. Ancak heliopause'a ne zaman ulaşacağımız konusunda hala bir bilgimiz yok. Önümüzdeki aylarda birçok şey öğreneceğiz." sözlerini kullanıyor.

Voyager 2, 2007'den bu yana tam 11 yıldır heliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyor. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip.

Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlara yenik düşmeye başladığı ve hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager 1, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.

NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.

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