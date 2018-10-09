Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere
Tam 41 yıldır uzayın derinliklerinde yolculuk yapan Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşmak üzere. NASA, uzay aracında bazı değişikliklerin tespit edildiğini söylüyor.
NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı ünlü uzay aracı Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmeye hazırlanıyor. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 17.7 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracının yakında heliosferin sınırı olarak kabul edilen heliopause'a ulaşması bekleniyor. Bunun ardından Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşan ikinci insan yapımı araç olarak tarihe geçecek.
Donanımhaber'in haberine göre NASA tarafından yapılan açıklamalara göre son birkaç ay içerisinde Voyager 2'nin bulunduğu ortamdabazı değişiklikler tespit edilmiş. NASA, Ağustos ayından bu yana uzay aracına çarpan kozmik ışınlarda(dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir yükselme olduğunu söylüyor. 2013'te Güneş Sistemi'ni terk eden Voyager 1 de buna benzer bir süreçten geçmişti.
Voyager 2'nin ne zaman yıldızlararası uzaya ulaşacağını tam olarak tahmin edemediklerini söyleyen NASA'lı bilim insanı Ed Stone,"Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişikler görüyoruz, burası kesin. Ancak heliopause'a ne zaman ulaşacağımız konusunda hala bir bilgimiz yok. Önümüzdeki aylarda birçok şey öğreneceğiz." sözlerini kullanıyor.
Voyager 2, 2007'den bu yana tam 11 yıldır heliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyor. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip.
Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlara yenik düşmeye başladığı ve hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager 1, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.
NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.
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