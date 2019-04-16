Volvo, araçlarına kaygan yollarda birbirlerini uyarma özelliği ekliyor
Gün geçtikçe akıllanan otomobiller özellikle güvenlik alanında kendini geliştiriyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Volvo, araçlarına kaygan yollarda birbirlerini uyarma özelliği ekleyecek.
Otomobil üreticileri araçlarına çeşitli teknolojiler eklemeye devam ediyor. İyiden iyiye akıllanan otomobiller beraberinde daha güvenli bir hal alıyor. Volvo ise trafik kazalarını önlemek için araçlarına kaygan zeminde birbirlerini uyarma özelliği ekleyecek..
Volvo'nun araçlarına getirdiği bu teknolojiyle beraber otomobiller kendi aralarında iletişim kurarak kaygan yollarda birbirlerini uyaracak. Böylece kazalar büyük ölçüde önlenecek. Aynı zamanda aracın dörtlüleri açık olduğunda bunu diğer araçlara iletip karşı tarafı yavaşlaması için uyaracak.
Volvo söz konusu özelliğini 2020 yılı üretimi araçlara ekleyecek. Bununla beraber 2016 ve sonraki yıllarda üretilen araçların da araçlar arası iletişim özelliğine sahip olması bekleniyor. Tüm yenilikler ilk olarak İsveç ve Norveç'te kullanılabilecek.
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