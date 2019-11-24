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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

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Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION
Fotoğraf: Volskwagen

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion’un Dünya Prömiyerini Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdi. Bir spor otomobilin aerodinamik tasarımı ile bir SUV’un geniş iç hacim özelliklerini birleştiren ID. SPACE VIZZION, yeni bir otomobil kategorisi oluşturuyor.

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion’un Dünya Prömiyerini Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdi. ID. SPACE VIZZION; ID., ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION, ID. BUGGY ve ID. ROOMZZ'dan sonra tasarlanan yedinci konsept model oldu. Diğer tüm ID. modellerinde olduğu gibi tamamen elektrikli olan ID. SPACE VIZZION’nın tasarımı ve formunda yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Modelin öne çıkan tasarım unsurlarının başında sportif dizayn öğelerini taşıyan detaylar yer alıyor. Böylece aracın sürtünme kat sayısı 0,24 oluyor.

Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

Volkswagen’in MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformu üzerine inşa edilen ID. SPACE VIZZION, 82 kWh'lık pil kapasitesiyle 590 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 4MOTION özelliğiyle de tercih edilebilen model, 340 PS’lik motor gücü sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

Elektrikli otomobillerin ön kısmında radyatöre veya motor için büyük bir alana ihtiyaç duyulmadığından tasarım açısından daha fazla özgürlük sağlanıyor. Ön bölümde yer alan hava girişleri, aracın yol tutuşu ve menziline katkı sağlıyor.

Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

ID. SPACE VIZZION'ın iç tasarımında MEB platformunun sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanılmış. Elektrikli motorun kompakt boyutları ve zemine entegre edilen piller sayesinde orta sınıf bir modele göre daha uzun bir aks mesafesi mümkün oluyor. Böylece kullanışlı ve geniş bir iç mekan elde ediliyor. ID. SPACE VIZZION'ı sürdürülebilir bir otomobil haline getiren bir diğer unsur ise iç mekanda kullanılan malzemeler.  

Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞE SAHİP DİJİTAL KOKPİT (AUGMENTED REALITY)

Tamamen dijitalleştirilmiş kokpitiyle, ID. SPACE VIZZION sezgisel kontrol açısından yeni bir dönemi açıyor. Araç sürüş bilgilerinin tamamı, İlk kez, arttırılmış gerçekliğe sahip renkli ek bilgilendirme ekranıyla (Augmented Reality Head Up Display) ön cama yansıtılıyor.Klasik kokpit yerine, yalnızca temel sürüş bilgilerini içeren bir mini ekran direksiyon arkasında bulunuyor. Tüm otomobil ayarları ve Bilgi & Eğlence sistemi menülerine 15,6 inç'lik bir dokunmatik ekran üzerinden ulaşılabiliyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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