Volkswagen'den kendi kendine park eden otomobil
Volkswagen, kendi kendini park eden arabalar için çıkış tarihi olarak 2020'yi gösteriyor!
Volkswagen'in iddia ettiğine göre, ortalama olarak, New York City'de yaşayanlar her sene arabalarını park etmek için 100 saat, İngilizler ise 44 saat harcıyorlar.
VW, geçen hafta kendini park eden arabaları test etmek için Almanya'da Hamburg Havaalanı ile partnerliğini açıklamıştı. Firma, burada izole bir park garajında testler yapıyor ve 2020'ye kadar tüm VW Grubu serilerine, yani Audi, Prorche, Lamborghini, Bentley ve diğerlerine kendini park etme teknolojisi kazandırmayı umuyor.
VW Group'un CDO'su Johann Jungwirth, "İnsanlar şu anda sürüş sürelerinin %30'unu kentsel alanlarda bir park alanı arayarak geçiriyorlar" dedi. "Otonom park, müşterilerimiz için rahat, stressiz bir sürüş tecrübesi yaratmaya önemli katkı sağlayabilir. Bu nedenle, teknolojiyi demokratikleştirmek ve mümkün olduğu kadar çok insana erişilebilir hale getirmek istiyoruz."
Kazaların önüne geçmek için, bu arabalar park garajının insanlara kapalı ve izole bir alanında çalışıyorlar ve "binlerce park etme manevrasını" test ediyorlar.
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