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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.04.2018 - 07:41, Son Güncelleme:

Volkswagen'den kendi kendine park eden otomobil

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Volkswagen'den kendi kendine park eden otomobil

Volkswagen, kendi kendini park eden arabalar için çıkış tarihi olarak 2020'yi gösteriyor!

Volkswagen'in iddia ettiğine göre, ortalama olarak, New York City'de yaşayanlar her sene arabalarını park etmek için 100 saat, İngilizler ise 44 saat harcıyorlar.

VW, geçen hafta kendini park eden arabaları test etmek için Almanya'da Hamburg Havaalanı ile partnerliğini açıklamıştı. Firma, burada izole bir park garajında testler yapıyor ve 2020'ye kadar tüm VW Grubu serilerine, yani Audi, Prorche, Lamborghini, Bentley ve diğerlerine kendini park etme teknolojisi kazandırmayı umuyor.

VW Group'un CDO'su Johann Jungwirth, "İnsanlar şu anda sürüş sürelerinin %30'unu kentsel alanlarda bir park alanı arayarak geçiriyorlar" dedi. "Otonom park, müşterilerimiz için rahat, stressiz bir sürüş tecrübesi yaratmaya önemli katkı sağlayabilir. Bu nedenle, teknolojiyi demokratikleştirmek ve mümkün olduğu kadar çok insana erişilebilir hale getirmek istiyoruz."

Kazaların önüne geçmek için, bu arabalar park garajının insanlara kapalı ve izole bir alanında çalışıyorlar ve "binlerce park etme manevrasını" test ediyorlar.

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