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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.07.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Volkswagen'den Ford ile 'otonom araçlar' ittifakına yeşil ışık

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Volkswagen'den Ford ile 'otonom araçlar' ittifakına yeşil ışık

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdi.

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdiklerini bildirdi.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Üst Yöneticisi Herbert Diess ve Ford Üst Yöneticisi Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları cuma günü New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağı kaydedildi.

Bugün yapılan Volkswagen Denetim Kurulu toplantısında, Diess'e, Ford ile elektrikli ve otonom araç teknolojileri konusunda iş birliği için yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Şirketler bu yılın ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, ticari araçlar üretimi konusunda anlaştıklarını bildirmiş, elektrikli ve otonom araçlar konusunda da iş birliği için yollar aradıklarını duyurmuştu.

Uzmanlar, karbon emisyonlarının azaltılması, Ar-Ge faaliyetlerinin masraflı olması ve teknoloji şirketlerinden elektrikli ve otonom araçlar konusunda gelen rekabetin küresel otomobil üreticilerini ortak çalışmaya zorladığını belirtiyor.

Otomobil üreticileri böylece Ar-Ge masraflarını paylaşırken, geliştirdikleri teknoloji ve araç bileşenlerini ortak kullanarak, rahat rekabet edebilme imkanı kazanmayı hedefliyor.

Şubat ayında Almanya'nın diğer otomobil üreticileri Daimler AG ve BMW, kaynaklarını otomatik sürüş teknolojisi konusunda birleştireceklerini açıklamıştı.

Volkswagen Denetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, şirketin 1,3 milyar avroluk yeni otomobil üretim tesisinin hangi ülkede kurulacağına dair karar vermesi de bekleniyordu ancak toplantı sonunda bu konuya ilişkin bir karar açıklanmadı.

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