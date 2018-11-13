Volkswagen'den 23 bin dolara elektrikli otomobil
Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Şirket, 23 bin dolardan satışa sunacağı elektrikli otomobillerin üretimine başlayacak.
Volkswagen'in, 23 bin dolardan satışa sunacağı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştirdiği ortaya çıktı. Şirket Almanya'daki fabrikalarından üçünü bu elektrikli otomobilleri üretmeye ayırdığı belirtildi.
Eğer şirket belirtildiği gibi bu elektrikli otomobilleri 23 bin dolardan satışa sunacak olursa, Tesla'dan 12 bin dolar daha ucuz bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Zira, Tesla'nın en ucuz elektrikli otomobili Model 3'ün baz modeli 35 bin dolar fiyat etiketine sahip. Volkswagen'in planlarına hakim olan bir kaynağın belirttiğine göre şirket ilk elektrikli otomobil modeli için 200 bin araçlık bir üretim hacmi planlamış durumda.
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