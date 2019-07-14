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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
14.07.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Volkswagen ve Ford’dan "otonom ve elektrikli araçlar” ittifakı

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Volkswagen ve Ford’dan "otonom ve elektrikli araçlar” ittifakı

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford "otonom ve elektrikli otomobiller" geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Ford’un sürücüsüz otomobil birimi Argo AI'a  2,6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Volkswagen'in Argo AI'a yapacağı yatırımın ardından şirketin değerinin 7 milyar doların üzerine çıkacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yatırımın 1 milyar dolarının nakit olacağı ve 1,6 milyar dolarının ise Volkswagen'in Münih'te yer alan 200 kişilik sürücüsüz otomobil birimine karşılık olarak sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, otomobil üreticilerinin ocak ayında açıkladıkları ticari araçlar üretimi konusunda iş birliklerinin yolunda gittiği belirtilerek, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini düşürmek için diğer iş birliği alanlarına bakacaklarına da işaret edildi.

Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) Ford ile paylaşacağı bilgisine de yer verilen açıklamada, şirketlerin Ar-Ge masraflarını paylaşacağına ve otonom otomobiller konusunda küresel standartların oluşmasına katkı yapacağına vurgu yapıldı.

Volkswagen ve Ford geçen yıl toplamda 16,7 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

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