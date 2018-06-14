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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

Volkswagen şirketine 1 milyar euroluk şok para cezası

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Volkswagen şirketine 1 milyar euroluk şok para cezası

Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen’e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar avro para cezası verdi.

Volkswagen şirketinden yapılan açıklamada, Braunschweig Savcılığının Volkswagen şirketine dizel krizinden dolayı ceza bildiriminde bulunduğu, Savcılığın Volkswagen'e 1 miyar avro para cezası kestiği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin para cezasını ve sorumluluğunu kabul ettiği belirtildi.

Savcılık soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de "EA 288" ve dünya genelinde "EA 189" tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği vurgulandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise şirketin cezayı Aşağı Saksonya eyletine ödemesi gerektiği bildirildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da  Braunschweig savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

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