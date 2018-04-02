Volkswagen 300 bin otomobilini koyacak yer bulamıyor!

Bu görüntüler bir drone tarafından geçtiğimiz günlerde çekildi. Otomobillerin bozuk bir parçası yok; ancak otomobillerin parktan hareket ettirilmeleri yasak. Volkswagen’in emisyon skandalı sonucu trafikten çekilen 350 bin aracın bir kısmı California’nın Victorville bölgesinde bulunuyor.

Cezanın yaklaşık 5 milyar doları da araçların çevreye verdiği zararı telafi etmeye yönelik projelere ve sıfır emisyon araştırmalarında kullanıldı. VW, dünya genelinde 11 milyon araç skandaldan etkilendi, araçlar Volkswagen tarafından geri alındı.

VW, emisyon skandalının ardından ABD’de açılan toplu davaları kaybetmiş ve 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Almanya’da, Federal İdari Mahkemesi’nin "dizel araçlara yasak" inisiyatifini eyaletlere bırakmasının ardından, VW’ye açılan davalarda artış oldu.





Kent merkezlerine giremeyecekleri korkusu yaşayan dizel Volkswagen sahipleri, emisyon değerlerini düşük gösteren şirkete karşı "aldatıldıkları ve dolandırıldıkları" gerekçesiyle dava açıyor. Binlerce araç sahibi bu davalarda ya tazminat ya da yazılımında hile yapılmamış yeni otomobiller verilmesini talep ediyor.

Sadece Braunschweig Eyalet Mahkemesi’nde bile yaklaşık 15 bin dava var. Bunun yanı sıra birçok yerel mahkeme ise araç sahiplerini haklı buldu ve VW’yi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Volkswagen yeni dizel otomobillerin Alman şehirlerinde yasaklanması durumunda bu otomobilleri geri alacak. Otomobil devi şimdi dizel araçları satın alacak potansiyel alıcıların peşinde.